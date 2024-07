Los basureros a la alcaldesa de A Coruña: "Tiene que hablar menos y actuar más"

El comité de empresa de Prezero, que controla el sindicato STL, envió un comunicado hoy en el que instó a la alcaldesa a "tiene que hablar y actuar menos". Así respondía al ultimátum que Inés Rey había lanzado a a la concesionaria, Prezero, para que recoga la basura acumulada tras tres semanas de conflicto laboral, o declararía una emergencia sanitaria. Esto permitiría contratar a otra empresa como refuerzo.

El comité quiere que se tomen medidas urgentes, pero sin vulnerar el derecho a la huelga. "Le exigimos que tomen cartas en el asunto de forma inmediata y no en un plazo de 72 horas". ASeguran que la empresa Prezero se está llevando el dinero por unos servicios que no cumple.

"No se están sacando camiones ni cumpliendo el pliego de condiciones", insisten. "Hay camiones que desde el 22 de junio no están saliendo a trabajar ningún día". En cuanto a las declaraciones de la alcaldesa de que esta no es una huelga al uso y que algunos de los trabajadores de Prezero tienen miedo, los delegados de STL aseguraron que la decisión se tomó de forma asamblearia. "Lo que tiene que hacer la alcaldesa del PSOE, que tiene lo mismo de obrero que nosotros de andaluces, es hablar con los trabajadores".

En cuanto a la quema de contenedores, de los que esta noche se han registrado cerca de 30, el presidente del comité de empresa, Alfonso Seijo, carga las tintas: "Señora alcaldesa ponga más vigilantes, mire más las cámaras de vigilancia que tiene usted, porque A Coruña está repleta de cámaras de seguridad, que raro, nos parece rarísimo a nosotros (...) como a muchos ciudadanos de A Coruña, que no se haya pillado absolutamente a nadie quemando contenedores, que van una barbaridad de contenedores". Al tiempo que recuerda que STL se ha desvinculado de estos actos

En cuanto a los comentarios que hizo la alcaldesa, señalando que se había identificado a cuatro miembros de la plantilla de Prezero cuando unos contenedor en llamas recalcando la "casualidad" y el "azar" el comité de empresa critica su comportamiento: "Que banalice, y que se ría, y que ironice, y que sutilmente vaya diciendo que se han identificado a 4 personas del entorno de STL. Todo es falso y carente de credibilidad".

Seijo va más allá: "Aquí solo se está hablando y no se está actuando, no se actúa y si la basura está en la calle es única y exclusivamente porque supuestamente el ayuntamiento y la empresa están conchabados". En esta conjura se incluirá el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, quizá por la rivalidad entre la CIG, sindicato nacionalista, y STL.

En cuanto al PP, que ha apoyado abiertamente la emergencia sanitaria, STL comenta: "Han puesto la carne toda, o la que han podido, pero son los únicos que están exigiendo desde el primero momento tanto unas cosas como las otras".