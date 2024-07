A Coruña declarará la emergencia sanitaria el lunes si Prezero no limpia la basura de la ciudad

Recién salida de una reunión con las asociaciones de vecinos, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha dado un ultimátum a la empresa concesionaria de la recogida de basura, cuyos trabajadores están en huelga desde San Juan. La regidora avisó a Prezero de que o limpia la ciudad en tres días o declarará la emergencia sanitaria.

La emergencia daría comienzo el lunes a las ocho de la mañana, lo que permitiría contratar a otra empresa para reforzar el servicio y normalizar la situación. La última vez que se declaró una emergencia sanitaria, en abril de 2022, el refuerzo lo prestó Tragsa.

Además, dijo que la emergencia sanitaria no habría podido declararse antes porque los técnicos necesitaban preparar informes jurídicos, así como policiales, recabando todas las pruebas. "Tomamos estas medidas por ser cuando se dan las condiciones medioambientales, sanitarias y legales para poder hacerlo, en condiciones de máxima seguridad jurídica", insistió, para recordar que ella también vive en la ciudad.

"Me preguntan que pasa y me exigen que actúe. Pero mi trabajo no es reaccionar a las peticiones inmediatas, sino hacerlo con todo el rigor", declaró la regidora, que lamentó profundamente las molestias generadas a los vecinos durante el último mes pero considera que hay que mantenerse firme.

Sobre los incendios en cubos de basura, Rey aseguró que aumentarán la vigilancia policial y también informó de que se ha identificado a varios miembros de la plantilla de Prezero cerca de un contenedor en llamas, y que se ofrecieron a extinguirlo: "Combustionan cuando hay un conflicto laboral, qué casualidad", ironizó la regidora, que dijo que el valor de los daños asciende a 250.000 euros

Chantaje y sanciones

"Es un chantaje y lo digo con todas las consecuencias que tiene", señaló Rey, que acusa a STL de ir mutando sus reivindicaciones semana a semana, creando inseguridades. "La ciudadanía no sabe, igual que nosotros, lo que se está pidiendo", afirmó. El comité de empresa, controlado por STL, ha enviado varios comunicados con la lista de exigencias, incluidas mejoras de categorías y del paso de eventual a fijo. Ha aplazado el aumento salarial del 1% pero a cambio, pide que se retiren a los empleados las sanciones que se han acumulado durante la huelga, 88 (según el último cómputo) y tres de ellas a miembros del comité.

Pero la empresa se niega, y el Ayuntamiento le apoya. Rey asegura que la ciudadanía se ha dado cuenta de lo que pasa dentro del servicio de recogida de basura, y de las pretensiones que en nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Aludía así al supuesto control de la contratación que estaría exigiendo STL. No hay que olvidar que, en febrero, su secretario general, Miguel Ángel Sánchez Fuentes, fue detenido por una sospecha de trama corrupta en el servicio de limpieza viaria, que también controla STL: ofrecía puestos a cambio de una parte del sueldo.

Opinión pública contra STL

"La ciudadanía lo está pasando mal igual que muchos trabajadores de la recogida que no están de acuerdo con prácticas de carácter violento que ponen en riesgo la ciudad como las de esta noche (en referencia a los incendios en contenedores, de los que se quemaron 20)". Asegura que están pasando una situación de miedo. "A ellos, todo nuestro apoyo.

Al percibir que la opinión pública está en contra de STL, la alcaldesa ha decidido enfrentarse al sindicato, que durante casi veinte años ha declarado numerosas huelgas, a veces más de una al año. Pidió el apoyo de la ciudad, pero advirtió que no ceder al chantaje durante años supone un coste. "Pasó el tiempo de las cesiones, comienza el tiempo de las soluciones", declaró.

"Durante años se cedió y no puede ser, porque cuando cedemos, a los tres meses estamos en la casilla de salida. Lo más cómodo habría sido ceder, pero la ciudadanía merece firmeza rigor y determinación -advirtió Rey-. Si cedemos, en Navidad estamos igual. SI cedemos en Navidad, estamos igual en Carnaval. Si cedemos en Carvanal, estaremos igual en Semana Santa y el próximo verano".