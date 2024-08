Los desechos se acumulan aún en A Coruña tras una semana de refuerzo en la recogida

Una semana después de que se decretara el estado de emergencia y se pusiera en funcionamiento el servicio de refuerzo, sigue habiendo basura en la ciudad. La situación ha mejorado, pero sin llegar a la normalización, porque hay mucha basura acumulada y nuevos desperdicios se suman a los que acaban de retirarse. Según los datos de la comisión de seguimiento, la empresa de refuerza, Valoriza, recoge una media de 47 toneladas al día. En un día normal, antes de la huelga, Prezero, la concesionaria, recoge 286. Pero ahora salen menos camiones, de manera que los propios trabajadores estiman en 224 las toneladas recogidas. Eso hace un total de 271 (224 de Prezero + 47 de Valoriza). Todo suma para que las cuentas no salgan.



Esto ha llevado al portavoz del PP, Miguel Lorenzo, a reclamar más efectivos. Según él, da la impresión de que los efectivos de refuerzo son insuficientes y que se necesita más personal y más camiones. “Veremos en los próximos días cómo sigue evolucionando porque aunque se nota cierta mejora, aún falta mucho por recoger”, manifestó el martes pasado.



Curiosamente, es algo similar a lo que señala el comité de empresa de Prezero, la concesionaria de recogida, que mantiene que no están saliendo suficientes camiones, comparados con un día normal. Cada noche deberían recorrer las calles de A Coruña 27 vehículos. 22 sería normales, los de carga trasera, que se encargan de retirar tanto la basura orgánica como la inorgánica. Los otros cinco son: dos de muebles, uno de chatarra y dos de carga lateral (cartón). Pero, según las pruebas documentales que presenta STL, hay días en que solo salen 14. Valoriza aporta 13.



Por su parte, Prezero no ha confirmado este extremo, pero tampoco lo ha desmentido. Sin embargo, la comisión de seguimiento de la emergencia sanitaria informa a diario sobre el porcentaje de basura recogida según los barrios. En la noche del martes al miércoles, por ejemplo, se recogió un 0% en la Sagrada Familia, A Sardiñeira, Elviña, Os Mallos, O Castrillón y Os Castros,. Esto es debido, según STL, a que no han salido camiones para cubrir esas rutas.



Sanciones



El motivo que alegan no es la “huelga de brazos caídos”, sino la falta de personal por el alto número de sanciones. No hay que olvidar que Prezero comenzó a abrir expedientes a los basureros que no obedecen las órdenes de los capataces o que no cumplen con su cuota de trabajo. Estos expedientes han provocado que se despida a tres trabajadores, pero hay muchos más en trámite. Fuentes cercanas a Prezero reconocen 39 sanciones graves y 16 leves impuestas hasta el momento. STL señala que ya son 31 los trabajadores suspendidos de empleo y sueldo y que solo se han contratado a tres o cuatro para sustituirlos.



Las mismas fuentes cercanas a Prezero no ha confirmado estas cifras, como tampoco STL ha podido confirmar los 67 partes de bajas médicas que ha recibido la empresa estos días, según ha informado el Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que, aunque Prezero cuenta en su plantilla con 216 empleados, cada turno ronda los 70 basureros. En el contrato de emergencia que el Ayuntamiento firmó con Valoriza, la empresa debía aportar como mínimo 32 trabajadores, así que esa es la cifra oficial que se maneja a diario como refuerzo.



De momento, lo que se está haciendo es retirar la basura que lleva mucho tiempo acumulada, de manera que el porcentaje en cada barrio varía a diario. Por ejemplo, el último día, Prezero ha llegado a recoger el 95% de la basura de Pescadería, el 45% de Os Mallos y el 35% de Mesoiro-Feáns-Valaire. El resto de los barrios no supera el 15% de un día normal.



Hay que tener en cuenta que la recogida se hace bolsa por bolsa en lo que se refiere a la basura que se encuentra fuera del contenedor, lo cual retrasa mucho el proceso. A esto hay que añadir que muchos de los operarios desconocen las rutas y, por supuesto, como insiste el Gobierno local, la “huelga de brazos caídos”, que es la que produce las sanciones antes mencionadas. Pero desde STL aseguran que no piensan rendirse, a pesar de que la huelga dura ya más de un mes (comenzó la noche del 24 de junio). Están dispuestos a ceder en algunas reivindicaciones, pero exigen la retirada de sanciones. Sin embargo, la opinión pública está contra el comité controlado por STL, acusado de corrupción. Y el conflicto continúa.