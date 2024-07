El Ayuntamiento de A Coruña denunciará la huelga de la basura ante la Fiscalía

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, señaló que el Ayuntamiento ha decidido iniciar acciones judiciales por la huelga de basura: presentará una denuncia ante la Fiscalía el próximo miércoles en la que se dará cuenta de todo lo que ha ocurrido desde el 24 de junio, en cuanto a destrozos vandálicos, como la quema de 146 contenedores por valor de 400.000 euros, y una huelga "muy atípica" y que podría ser de carácter ilegal.

Inés Rey recordó que un incendio dañó un edificio. "Vamos a instar a que la Fiscalia provincial abra una investigación y que sepan los que lo han hecho que más pronto que tarde el peso de la ley recaerá sobre ellos", prometió la regidora: "Daremos con ellos y pagarán por esos hechos delictivos que son absolutamente intolerables".

"Si fuera miembro de un comité de huelga me preguntaría que sentido tiene si el seguimiento es de 0 trabajadores", comentó la alcaldesa. Sin embargo, los porcentajes de recogida son del 0% en muchos puntos de la ciudad. Señaló que en un vídeo que circula por las redes sociales se puede ver cómo no recogen la basura. "Es una práctica habitual, y no tendrá cabida en este momento", sentenció.

Los basureros desistieron de una huelga al uso porque los servicios mínimos son tan altos que la harían inútil. Por eso han optado por esta forma de protesta que, de todos modos, aseguran que solo están cumpliendo a rajatabla las normativas de seguridad y de la empresa. En cuanto a la quema de contenedores, se desvinculan de ella.

Hay que señalar que, aunque se ha identificado a varias personas en relación con la quema de contenedores, y algunos de ellos eran afiliados a STL, no se ha detenido a nadie. Es más difícil de lo que parece porque las quemas suelen producirse con artefactos retardantes, de manera que el sospechoso ya está lejos cuando se ha iniciado. Probar del montón de basura calcinada quién arrojó la bolsa con el artefacto tampoco es fácil.

"Vamos a poner en conocimiento de la fiscalía todos los atestados que tenemos respecto a la quema de contenedores, todos los partes de incidencia, y vamos a pedir que se esclarezcan estos hechos y que se investigue a los responsables de actos vandálicos. Exigemos que el peso de la ley caiga sobre los culpables", declaró la alcaldesa.