Los bares de Riazor piden civismo de cara a la fiesta por la Liga del Dépor

Como si Arsenio Iglesias se vistiese de hostelero, los bares del entorno de Riazor piden “sentidiño” de cara a la fiesta por los 25 años de la Liga del Dépor. Sirvió como ensayo y como vara de medir el día de la afición una semana antes, en el intrascendente duelo contra el Granada. Muchos optaron por bajar la verja antes de tiempo, debido a que a más de uno se le hizo demasiado largo el día. “La mayoría cerramos antes de tiempo por culpa de cómo se portó la gente. Esperamos que esta vez sea más tranquilo y que la gente se comporte, que se porte bien”, indica el dueño de uno de los bares con más actividad de la zona.





Algunas de las imágenes que el empresario guarda en la retina de la fiesta del pasado domingo no invitan a. optimismo. “Hubo peleas, gente a la carrera, vómitos y personas orinando de coche a coche, en medio de la calle”, lamenta. No obstante, el hecho de que no haya fútbol en el interior del estadio y la organización de actividades para toda la familia creen que puede jugar a favor de que la fiesta se parezca más a la del 13 de mayo de 2024, cuando 100.000 personas vibraron con el ascenso del Dépor.

Poco más de un año después de aquella fecha, algunos han optado por llenar sus neveras para no volverse a quedar sin existencias. Otros, por ejemplo, han suspendido actividades paralelas, como es el caso del tardeo de Mestizo.