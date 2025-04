El tardeo con vistas al mar que arrasa en A Coruña

¿Qué hace medio millar de personas bailando frente a la playa un domingo por la tarde? Seguramente, buena parte de las respuestas a esa pregunta imaginarían una postal ibicenca, pero la realidad se ajusta mucho más al nuevo tardeo que ha conquistado A Coruña. Se trata de Mestizo, una propuesta que ya conquistó a los clientes de Oceánico durante el pasado año y que, desde hace dos domingos, deja pequeña la capacidad de El Andén, en la parte baja del Playa Club.

Lo cierto es que la foto fija bien podría atribuirse a un reclamo o campaña turística de la ciudad: camisas floridas, gafas de sol, un atardecer idílico por el buen tiempo y un buenrollismo contagioso. Al igual que ha sucedido con la cada vez más grande oferta de tardeos, la noticia ha corrido como la pólvora entre quienes hacen de la sobremesa su primera copa y de las primeras horas de la madrugada su toque de queda. Pero es que en este caso Mestizo tiene algo que ha calado a la primera con una fuerza digna de estudio. Para su productor, Humberto Bouza, las razones son claras. “La noche está cambiando y acabar a las 06.00 horas y no ser persona ya no gusta tanto”, explica. “Nosotros damos la opción de beber, bailar y ser persona a la vez y, si al día siguiente tienes comida o quieres estar con tu pareja, hacerlo con normalidad”, añade.



Factores especiales

Pero ese razonamiento de los responsables de Mestizo también podría aplicarse a los viernes y sábados de O’Culto, Piccadilly, Pelícano o Hemingway, entre otras muchas opciones para el tardeo en A Coruña. En primer lugar, lo que diferencia El Andén de buena parte del resto de propuestas pasa por la fecha (domingo) y el tipo de programación, no tan basada en la nostalgia. “Más que nada Mestizo es house, afrohouse y latinhouse. Es una alternativa que no se puede encontrar en ningún otro sitio de la ciudad, solamente en alguna Wake Up de Pelícano”, subraya Bouza.



Por otra parte, el emplazamiento y el tipo de clientes también marcan un punto distinto. “Nosotros intentamos traer DJ nacionales, de Madrid o de lo mejor de Galicia, para una media de edad entre 30 y 45 años y, en muchos casos, muchos trabajadores de hostelería que tienen en el domingo su jornada para poder salir de fiesta sin preocupaciones”, recuerda el productor, quien también subraya que “las vistas son una pasada”. Algunas de las imágenes de la fiesta masiva del Domingo de Ramos tienen de fondo un atardecer que, quien no conozca el emplazamiento, podría incluso achacarlo a una creación de Inteligencia Artificial.



Novedades

Mestizo conquistó Oceánico con la misma propuesta durante el pasado verano, aunque el nuevo rumbo del espacio del paseo de Ronda, con la llegada de As Garzas y Salitre, provocará que el modelo de negocio se centre sobre todo en la gastronomía. No obstante, la productora y el grupo Pelícano seguirán de la mano. “Le hemos dado un lavado de cara a El Andén y la acogida ha sido tremenda. La gente tenía ganas de tardeo de domingo, con sus cócteles, copas y cervezas”, dice Humberto Bouza.



A juzgar por todo lo que rodea al tardeo de moda en la ciudad todo parece indicar que crecerá hasta llenar el estómago de los asistentes. Literalmente. Y es que durante la época de verano se celebrará sábados y domingos, seguramente desde primera hora. “Empezaremos con el brunch, que se suma al picoteo gratis que estamos sirviendo entre las 20.30 y las 21.00 horas”, anuncia la organización del evento.



Y, si a las 02.00 horas el cuerpo pide más, la noche de A Coruña aún mantiene locales abiertos para tomar el testigo hasta más tarde.