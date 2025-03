De Gigi D’Agostino a Street Fighter: el nuevo tardeo oculto de A Coruña revivió Bambina y el MonteCarlo

Proponemos un ejercicio de maravillosa regresión para todos los que asistan a O’Culto cada sábado: cerrar los ojos al cruzar la puerta, dejarse guiar hasta el denominado espacio Plaza y abrirlos una vez empiecen a sonar las canciones que marcaron el paso de la adolescencia a la juventud. Bienvenidos a 1997, “sinvergüenzas”. Así podría encabezar el DJ la próxima sesión del tardeo que ayer se inauguró en Panaderas y que ha dejado el listón altísimo a cualquier vendedor de nostalgia al que se le ocurra montar un show semejante a partir de ahora. Cientos de personas felices y rebosantes de felicidad por haber pisado de nuevo Bambina, así lo atestiguan.

Foto: Carlota Blanco



Otros dirán que Baroke y alguno que El Bosque. Pero sin duda existe un espacio en el imaginario colectivo de los ‘cuarentones’ que se parece mucho a lo que allí se dispuso. La comparación con la discoteca de Santa Cristina la justifica la existencia de un arcade de Street Fighter, como sucedía con la famosa sala de juegos MonteCarlo.

Foto: Carlota Blanco



Especialmente intensa fue la mitad de la sesión, en la que tras pasar por el funk, y antes de llegar al pop y el rock de la traca final (previo coqueteo con el primer electro-latino), sonaron tan frescos como siempre los grandes éxitos de Gigi D’Agostino (‘Bla bla bla’ o ‘L’Amour Tojours’), Gabry Ponte (‘Geordie’) o Darude (‘Sandstorm’). Los que en su día alzaron los brazos sobre la tarima, con el pitillo en la mano, gafas Oakley sobre la gomina y calcetines por dentro de la lengüeta ahora hicieron lo propio enfundados en ropa más formal. “Esto nunca tenía que haberse ido”, dijo Diana, mientras intentaba convencer a sus amigas de seguir la noche una vez terminada la sesión. “El mítico doblete”, contestaba una de las aludidas. La más conservadora en cuanto a las expectativas, que curiosamente vestía una sudadera de Soft Elements (icono adolescente-malote de finales del siglo XX en A Coruña), decía: “Sí, muchas risas, pero luego dos días en cama para recuperar”.



En la noche

La mayor parte de ellos no está retirado completamente de la noche, pero hacía tiempo que no se sentían tan a gusto, tan en su salsa (con permiso de los ya existentes tardeos de Piccadilly o Pelícano). “Los chorbitos me miran como si fuese un pureta”. Para los que no mamaron el koruño en todo su esplendor es algo así como que se sienten mayores dentro de la mayoría de locales. Uno de los principales cambios es que las canciones que sonaron para los “sinvergüenzas” de O’Culto en su día eran una llamada a la suerte en el arte del ligoteo. Hoy muchos llegaron con parejas que, en algún caso, surgieron de aquellas tardes de caña y anzuelo.

Foto: Carlota Blanco



Pasadas las 22.00 horas se agotó la cápsula del tiempo y aquellos adolescentes volvieron a ser gente de mediana edad con ocupaciones y preocupaciones. Al menos hasta el próximo sábado. Algo así como la película ‘La sustancia’, aunque sabiendo compaginar ambas realidades..l