El primer 'tardeo' de pub en A Coruña canta las cuarenta y desborda cualquier previsión

Si la noche es joven las tardes son de mediana edad, al menos en lo que a la fiesta se refiere. Y así lo ha entendido Piccadilly, seguramente el pub con más afluencia de A Coruña, que se ha anotado un tanto al convertirse en el primero en adelantar su horario de apertura a las 18.30 horas y facilitar los planes de quienes optan por unos hábitos más europeos. A los pocos minutos de abrir sus puertas el local de La Marina ya estaba abarrotado, tanto en la terraza como en su interior.

Consciente de la importancia de haber sido los primeros, con permiso de las macrodiscotecas como Pelícano o The Clab, la gerencia del pub aderezó el interior para la ocasión: bajó las luces más de lo habitual, realizó un macrografiti 'Back to the 80's' y dispuso globos, servicio de cátering y un photocall para los pioneros del 'tardeo' en pubs. La mayoría de los asistentes son más míticos que los gemelos de Punto 3 y tienen mucha noche a sus espaldas, pero se mostraron encantados de tener un reducto a medio camino entre los jóvenes y los más veteranos de la sesión Chaston. De hecho, aquí no se escuchó ni un 'bro', hubo algún 'neno' y resucitó el casi enterrado 'tío'. Pero sobre todo lo que se escuchó fue mucha música de la buena, de la que sobrevive a generaciones. De Tina Turner a Eiffel 65.

Prometieron muchos aguantar hasta la noche, en buena medida para tener un lugar privilegiado en un pub en el que las colas en ocasiones superan la media hora de espera. Sin duda, Piccadilly es el lugar donde casi todos quieren estar. Y cada vez desde más temprano.