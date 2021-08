Sidecars | “Al poder girar en un momento así, te sientes bendecido por los dioses”

Hace casi un año que publicaron su último disco, “Ruido de fondo”, con el que se lanzaron a la carretera de nuevo, con un concepto más íntimo adecuado a las circunstancias. Este verano vuelven a girar y pararán esta noche en la ciudad, en María Pita a las 22.00 horas, para ofrecer una suerte de actuación híbrida de casi dos horas, que transcurrirá entre su versión acústica y la eléctrica.









¿Cómo está siendo la acogida del disco?

La verdad es que con el disco estuvimos un poco viendo que podíamos hacer, por la pandemia, aunque lo teníamos ya grabado. Al final decidimos sacarlo y, desde el minuto uno, fue número uno en ventas, cosa que no nos había pasado nunca y que no nos esperábamos.



Sacaron el disco en septiembre, ¿Cómo se concibe una gira de presentación en estos tiempos?

Nosotros no le tenemos miedo al formato de la gente sentada, es algo que hacemos desde hace bastante, siempre damos pasadas a teatros en cada gira. Sí que es cierto que teníamos pensado un salto cuantitativo, con aforos más grandes, pero eso va a tener que esperar. La verdad es que nos está viniendo mucha gente a ver, incluso fuera de Madrid. Son sitios muy grandes y parece que hay menos gente, pero, joder, la verdad es que poder estar girando en un momento como este, con la que está cayendo, te sientes bendecido por los Dioses.



A pesar de estar en los tiempos del streaming, siguen concibiendo los discos como un todo.

Es la política de empresa (ríe). Sí que es cierto que hoy en día, muchos de los artistas nuevos van trabajando canción a canción, con un single, un vídeo.... Nosotros seguimos siendo unos románticos, de que le des al play en la canción uno y te lo escuches entero, porque así es como lo concebimos, como una estructura de temas que tienen un sentido, que nos volvemos locos para ordenarlos de una manera determinada. Somos unos románticos, seguimos comprando discos, seguimos comprando vinilos...



Incluso para ponerse etiquetas, prefieren que hablen las canciones por ustedes.

Totalmente, nosotros tenemos la política de hacer canciones y que lleguen donde ellas quieran. Nos concebimos como una banda de rock, pero no se nos caen los anillos por hacer una ranchera, por hacer algo más lento, por hacer medio tiempo, más pop... A veces las etiquetas son algo más de la prensa, también para facilitar eso de “grupo de indie”, “grupo de rock”... nosotros somos un grupo de amigos que nos gusta el Rock & Roll y hacemos canciones, y vamos a seguir haciendo eso, sea cual sea la etiqueta que nos pongan. Estamos contentos por el camino que toman las canciones y por el camino que nos llevan.



Dicen que el público aquí les trata bien, ¿había ganas de volver?

La verdad es que le tenemos un cariño muy especial a Galicia, de hecho, nuestro disco anterior prácticamente todas las canciones hablan de Galicia, parece que es un disco dedicado a vuestra tierra (ríe). Siempre nos tratan genial y tenemos buenos amigos por allí y esperamos que siga siendo así por muchos años.