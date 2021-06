Comer en Montrove: Pazo do Río

Arranca la temporada de verano y vuelve a la actividad a uno de los clásicos de la gastronomía gallega: el Pazo do Río en Montrove. Una propuesta culinaria que fusiona la tradición y la innovación en un maridaje perfecto para aquellos que quieran disfrutar de productos de primerísima calidad en un entorno privilegiado. El restaurante de este lugar emblemático es un lugar de contrastes en el que se puede encontrar la intimidad de comer en el interior del pazo o hacerlo en el entorno de sus jardines donde se respira naturaleza viva.





La cocina de proximidad es su punto fuerte, la temporada marca la carta del Pazo do Río que son de los que apuestan por los productos estacionales, los que toca comer en cada momento del año. El toque del horno Josper en sus platos no pasa inadvertido por eso, dicen sus responsables, que quien come en el Pazo do Río siempre repite. El restaurante dispone además de un menú infantil para los que quieran disfrutar de este entorno con niños. En su carta no falta -dependiente la época del año- la centolla gallega, el calamar del atlántico o sus especiales almejas a la marinera que son un deleite para el paladar. Pero el comensal puede decantarse también por los arroces con bogavante y mariscos o para los que prefieren algo más sano, con verduras de temporada. Además la carta de vinos es una completa representación de las regiones vinícolas y una selección cuidada de vinos nacionales y europeos para vivir una experiencia gastronómica única.





















Menú Xacobeo

El Pazo comienza su temporada con un guiño al Año Santo y por eso ha diseñado un menú Xacobeo compuesto por croquetas artesanas de pulpo con pimentón de la vera; una vieira al horno con grelos, gratén de queso San Simón y jamón ibérico; chuletón de ternera gallega suprema de un kilo y para poner el colofón al festín, como no podía ser de otra forma, la Tarta del Camino, la tradicional de Santiago con quenelle de almendra y aspic de Frangelico. Es para dos personas y tiene un precio de 56 euros. Toda una obra maestra gastronómica con firma del chef Joseba Andony, responsable de la cocina del Pazo do Río.