El Sergas recomendará a los 90.000 gallegos con la primera dosis de la vacuna que repitan con AstraZeneca

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) recomendará a los alrededor de 90.000 gallegos --de los cuales unos 60.000 pertenencen a colectivos esenciales-- menores de 60 años que elijan la segunda vacuna de Astrazeneca para completar la pauta vacunal, pero por el momento no asegura contar con el suministro para que todas las personas que lo quieran así de forma voluntaria reciban el fármaco británico.





De este modo, la "prioridad" del Sergas será la de completar las dos dosis de Astrazeneca para el colectivo de entre 60 y 69 años (y los de 59 años vacunados que cumplen 60 este año), debido a que para ellos se mantiene la vacunación con este fármaco en la estrategia nacional. En el caso de que haya suministro suficiente, como ha confirmado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión de su gobierno, Galicia también administrará la segunda dosis de Astrazeneca a todos los menores de 60 años que lo quieran.





La posición que Galicia ha defendido en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) fue la de mantener la segunda dosis de Astrazeneca, en base a la evidencia científica, la ficha técnica del fármaco, el aval de la Agencia Europea del Medicamento y las voces que asesoran al Sergas, una de ellas, manifestada públicamente por el investigador Federico Martinón.





Sin embargo, el recorte de suministro de Astrazeneca y la rotura del contrato por parte de la Unión Europea con la farmacéutica británica ha supuesto y supondrá una merma en la recepción de dosis para toda la Unión Europea.





Así las cosas, Feijóo ha indicado que pedirán al Ministerio de Sanidad que aclare a Galicia de cuántas dosis de Astrazeneca dispondrá para vacunar. En el caso de que haya suficientes para administrar a los mayores de entre 60 y 69 y a los menores (90.000 gallegos), el Sergas recomendará la segunda dosis de Astrazeneca y pedirá a los usuarios que firmen un consentimiento informado sobre la elección, toda vez que la estrategia nacional recomienda Pfizer --basado en un estudio científico de la Carlos III que avala la eficacia--.





"Si no (si Galicia no cuenta con el suministro suficiente), haremos una propuesta distinta. Pero no por criterio sanitario, sino por no tener la vacuna", ha sentenciado Feijóo.