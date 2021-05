¿Qué está pasando con las vacunas?

En uno de mis comentarios semanales daba cuenta del trabajo que se estaba desarrollando para potenciar al máximo la vacunación de forma que la inoculación llegase con rapidez al mayor número de las personas que formamos el rebaño. Y lo hacía con un artículo en el que calificaba a la Ciudad de la Cultura como la Ciudad de las Vacunas y destacaba que las cosas se estaban llevado de forma magistral para intentar conseguir la meta de que la vacunación fuese una realidad antes de llegar a la etapa veraniega.





En las dos últimas semanas, sobre todo la última, se han producido protestas por parte de personas de entre 65-69 años a las que se les inyectó la vacuna de AstraZeneca porque, según lo que el día anterior al inicio de la vacunación había manifestado el presidente de la Xunta de Galicia, por su edad no era conveniente ponérsela. La sorpresa condujo al malestar y hubo pacientes que se negaron a recibir la inoculación contra el virus con esta vacuna que hoy en día está más que cuestionada por la Unión Europea por no haber cumplido el contrato de entrega según lo pactado.





Tuvo que salir a la palestra el presidente, Alberto Núñez Feijóo, que anunció que se abriría una investigación para conocer las causas. Los días siguientes las inoculaciones se hicieron con Moderna y Pfizer, pero este lunes se volvió a repetir la situación sin que a los afectados se les explicase la razón para inyectarles de nuevo una vacuna que no querían porque además ese mismo día se había anunciado la demanda de la UE al laboratorio inglés con la subsiguiente duda de si habría suficientes vacunas para la segunda dosis. Esto hizo que mucha gente se negase en redondo a ponérsela a lo que se les dijo que les llamarían más adelante.





Cuando se me pusieron la vacuna de Moderna no se me explicó nada de nada: ni sus efectos secundarios, ni los problemas que podía tener etc,etc cuando tengo constancia de que el mismo día en otras áreas sanitarias se entregó un díptico o similar elaborado por la consellería de Sanidad donde se da cuenta de la vacuna y de sus posibles efectos negativos y las medidas a adoptar en caso de que se produjeran. Y es más ni se me entregó el certificado/documento de la vacuna con el código del envase que me habían inoculado. Por tal motivo le pregunto al presidente de la Xunta de Galicia: ¿Qué está pasando con las vacunas? ¿Por qué no se ha respetado la decisión adoptada por usted en base a lo acordado por el comité científico? Los usuarios nos merecemos mayor respeto, sobre todo si tenemos una determinada edad. No todo vale para acelerar el proceso y conseguir mayor número de personas inoculadas. Y por último ¿los que recibieron, pese a su reticencia, la vacuna AstraZeneca tendrán dosis suficientes para cumplir la segunda parte de la inoculación o se les va a poner otra distinta…? Atentamente y a la espera de sus respuestas.