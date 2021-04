El portavoz del PSOE en Ourense se apartará para facilitar moción de censura

El portavoz del grupo municipal del PSOE-PSdeG de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, anunció este lunes que, con el objetivo de hacer prosperar una posible moción de censura en la ciudad de As Burgas, renuncia a ser candidato a la Alcaldía pese a haber ganado las elecciones locales de 2019.





En una comparecencia de prensa convocada de urgencia, Villarino explicó que envió una comunicación al PP para aclarar que, tal y como solicitaban los populares, él se apartará para que los concejales del PP apoyen una moción de censura al actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.





Villarino dio un plazo hasta el sábado, 24 de abril, para que los ediles del PP contesten a su propuesta.





En el PSOE, indicó, “estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para cambiar la deriva de la ciudad” porque una de las principales ciudades de Galicia “no puede seguir así” y él no quiere ser “el pretexto” para impedir un cambio.





El candidato socialista recalcó que toma esta decisión “personal” para poner fin la situación “insostenible” que atraviesa el ayuntamiento de Ourense, gobernado por Gonzalo Pérez Jácome, y que ejemplificó en el “abandono” de áreas como el termalismo y servicios sociales.





En definitiva, Ourense se encuentra “destrozada, abandonada” y “sin proyecto” donde el regidor “gasta a manos llenas” para impulsar proyectos “para los que carece de competencias” y con “abuso de poder” hacia sus funcionarios, abundó Villarino.





Tras un repaso por este último año, donde no prosperó una moción de censura, emplazó tanto a la dirección local como provincial del Partido Popular a apoyar una solución alternativa para revertir la actual situación de la ciudad. Esto pasa, afirmó, porque el PSOE designe a otro candidato.





“Ourense no puede seguir ahí, necesita un cambio y recuperar la ilusión. La ciudad no se merece lo que está pasando, no vamos a permitir que situación siga más tiempo”, enfatizó Villarino, quien aseguró que tanto PSdeG como el PP local de Ourense son “conocedores” de esta decisión.





Con todo, el socialista, quien advirtió a los populares que no se piensa “inmolar” ni piensa “dejar de ser concejal ni portavoz de la diputación” ha emplazado al PP a favorecer “la gobernabilidad” de la ciudad.





Advirtió de que si el PP no apoya a otra persona del PSOE evidenciaría que, en realidad, “no quiere facilitar el cambio” y, por ende, “será responsable” de la actual situación de la ciudad.





Por otro lado, rechazó una posible falta de apoyo dentro de su partido. Preguntados obre este particular, recordó que ninguno de los concejales “pidieron que me apartase” y que todos ellos firmaron la moción de censura.





Por su parte, el secretario de organización, Juan Carlos Francisco Rivera, quien agradeció el gesto de Villarino para “desbloquear” la ciudad, emplazó al PP y, en particular, al presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, a que facilite la alternativa.





“Baltar decía que el obstáculo para que haya cambio era Rafa, y que si se apartaba, en cinco minutos esta ciudad tendría un alcalde”, continuó.





Francisco Rivera advirtió de que “si no faculta” un nuevo gobierno evidenciaría que los condicionantes puestos hasta ahora por el PP eran “falsos, impostados” y también que en realidad estarían “a otra cosa” que no es desbloquear la ciudad.