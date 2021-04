La Policía Local impuso menos de cien multas en A Coruña por la norma anticovid en Semana Santa

La Semana Santa transcurrió con relativa tranquilidad y, a pesar del gran trasiego de gente en las cales, el número de sanciones que impuso la Policía Local por infracciones a la normativa sanitaria no superó los cien en toda la semana, una cifra muy alejada de las de los primeros meses del año, donde se llegaron a contabilizar 140 en un solo día.





De todos modos, algunas cosas no cambian, y el viernes resultó ser el día más movido, con 30 sanciones, mientras que el lunes solo se impuso una. La mayor parte de las sanciones se debieron a que el infractor no llevaba puesta la mascarilla, o que se habían reunido personas no convivientes. Pero sin duda, el más llamativo tuvo lugar el miércoles, cuando se denunció a 18 clientes de un local por incumplir el toque de queda nocturno.





En algún caso tampoco se respetó el aforo reducido de algunos locales de hostelería. En el lado positivo, no se detectaron fiestas en pisos, como ocurre en otras ciudades, ni tampoco se descubrieron reuniones de bebedores en lugares públicos (algo prohibido actualmente) fuera de las terrazas, excepto en dos casos el viernes. En general, las autoridades se muestran satisfechas de los resultados obtenidos en Semana Santa.