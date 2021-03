Descienden los pacientes en UCI y el área sanitaria de A Coruña continúa su desescalada

El área sanitaria de A Coruña y Cee continúa su desescalada y se mantiene firme en su tendencia a la baja. Si el sábado fue la primera vez desde el día 29 de diciembre que el número de casos fue inferior a 900 (891), ayer esta cifra vuelve a bajar hasta los 867. Los nuevos positivos fueron 26, pero las cincuenta altas concedidas permitieron reducir los casos activos en la demarcación en 24 pacientes.





A Coruña continúa como el área con mayor incidencia en Galicia, pero cada vez a menor distancia de Vigo. Las 2.089 pruebas PCR realizadas reflejan una tasa de positividad del 1,3% y 793 personas continúan aisladas en sus domicilios con síntomas leves.





La batalla contra el covid también parece dar sus frutos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los diferentes centros del área, donde se localizan quince pacientes con el virus en situación crítica, cuatro menos que en la jornada previa. En planta convencional de los hospitales, sin embargo, los números conducen hacia el lado contrario, con cinco personas más ingresadas.





Ingresos por centros

Por centros, el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) sigue siendo el hospital con mayor presión asistencial. En sus instalaciones hay doce pacientes en la UCI y 54 en planta. En el hospital Quirón, por su parte, atienden a una persona ingresada en la UCI; el Modelo tiene a dos personas afectadas por el covid en la Unidad de Cuidados Intensivos y cuatro en planta convencional; y el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee continúa con una única persona hospitalizada.





En cuanto a los casos de coronavirus activos en las residencias de centros de atención a la discapacidad del entorno urbano, el positivo de un empleado de la Residencia de Oleiros se mantiene como el único positivo que rompe la racha iniciada hace un par de semanas cuando, tras negativizar los tres últimos casos activos en A Coruña y Betanzos, quedaron a cero, libres de covid-19.





En los centros educativos no universitarios del área sanitaria, a falta de conocer la evolución de la vuelta de las vacaciones de la Semana Santa, estos cerraron el segundo trimestre con 178 casos activos de coronavirus. Entre los que anotan más casos están el IES Manuel Murguía de Arteixo (14) y el CEIP Ponte dos Brozos (12), ambos en Arteixo, y el CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarita de A Coruña, con diez.





En la comarca la situación también avanza hacia la esperanza. El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, confía en que la Xunta de Galicia decrete una bajada en el nivel de restricciones en el municipio (que, actualmente, se encuentra en nivel alto). Más aún, teniendo en cuenta los datos obtenidos en la realización del cribado entre los vecinos y vecinas del municipio de entre 18 y 65 años: no se detectó ningún caso positivo entre las personas que se sometieron a estas pruebas el viernes y el sábado (tests de antígenos).





El cribado de Abegondo contó con unas buenas cifras de participación. Así, de las 1.950 personas convocadas, acudieron un total de 1.359. Es decir, un 70% de los ciudadanos citados se sometieron a estas pruebas.





Santiso espera que los resultados obtenidos sirvan para “rebaixar as restricións, sobre todo, as que afectan ao sector hostaleiro, un dos máis afectados desde o inicio da pandemia”. Con todo, el regidor incide en que estos resultados no pueden suponer “unha relaxacións nas medidas hixiénico-sanitarias de prevención, que deberán cumprirse de xeito estrito para evitar novos contaxios”.





Jornada sin fallecidos

El Sergas notificó a última hora de la tarde de ayer la buena noticia de que el área coruñesa no tenía que lamentar ningún fallecimiento a causa del virus. Se mantiene, por tanto, la racha de tres días consecutivos sin decesos.

El balance total de personas que han perdido la vida por el covid desde que estalló la pandemia es de 567.