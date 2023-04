El Senado agiliza los plazos para dar luz verde a la ley del solo sí es sí

El Senado va a agilizar al máximo sus plazos de tramitación para que la reforma de la ley del solo sí es sí pueda ser aprobada en la sesión del pleno prevista para el miércoles. Se cumplirán así, finalmente, las previsiones del PSOE para su propuesta.



En todo caso, en la Cámara Alta no se escenificará la misma división del Gobierno que en el Congreso puesto que Podemos no tiene representación y no podrá votar en contra del texto. Sin embargo, no es descartable que la ministra de Igualdad, Irene Montero, acuda a la sesión plenaria como hizo en otras iniciativas impulsadas por su ministerio.



Fuentes parlamentarias ya apuntaron la semana pasada que la intención de los socialistas era seguir el mismo calendario que se utilizó en el Congreso para la última fase de tramitación de la ley, que se realizó en cuatro días. Sin embargo, en el Senado, solo harán falta tres días.



Las mismas fuentes explicaron el calendario aprobado por la mesa y portavoces de la Comisión de Justicia, que convocó la Comisión de Justicia, para aprobar el texto en primera vuelta para el martes 25 con el objetivo de que llegue al Pleno del miércoles 26.



Eso implica que el periodo para que los grupos parlamentarios presenten las enmiendas se cierre el día anterior y que la ponencia (el órgano en el que los partidos negocian sus propuestas) tenga lugar en el mismo día, es decir, horas antes de que se celebre la Comisión.



En cuanto a las enmiendas, Podemos no cuenta con representación en la Cámara alta, pero ERC, que llevaba propuestas similares a los morados en el Congreso, las mantendrá para la tramitación en el Senado.

Tristeza



La ministra de Igualdad, Irene Montero, lamenta que la reforma de la ley del sólo sí es sí demuestra que el conservadurismo puede dominar a los socialistas: “Hay ciertos sectores reaccionarios en nuestro país que saben que tocando las teclas adecuadas pueden torcer el brazo al PSOE”.



En una entrevista del diario Ara dijo textualmente que la pasada semana fue de las más difícil que vivió en el Congreso por esta ley, cuya reforma con el apoyo del PP demuestra que es una victoria de los sectores reaccionarios.



Defendió que Podemos sí puede alcanzar acuerdos con el PSOE cuando actúan desde la izquierda, y por eso defendió también hablar de la mayoría plurinacional, progresista y feminista e incluir en eso a PSOE, ERC y EH Bildu, ahora que ve una ofensiva reaccionaria internacional.



Montero dijo que no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la tensión de esta semana por la reforma y que no se plantea dimitir pese a quedar en minoría ante esta reforma: “Los derechos de las mujeres no se pactan con el PP”.

Reacción de Ione Belarra



Por su parte, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, considera que el PSOE se equivocó al dar la mano al PP, en vez de a la mayoría de la investidura, para volver al Código Penal de La Manada”.



Belarra visitó la Feria de Abril de Sevilla, donde, preguntada por la reforma de la ley del sólo sí es sí, aseguró que desde la formación morada “propusimos al Partido Socialista dar una respuesta unitaria a la situación de alarma generada por las malas decisiones judiciales en la aplicación de la ley”.

Ciudadanía progresista



La ministra lamentó que con la reforma, el Código Penal “pone el foco en las mujeres, en si nos resistimos lo suficiente y si cerramos bien las piernas. Eso es lo contrario a lo que reclamaron miles de mujeres en las calles”.



Así, puso de relieve que es Podemos quien “está impulsando los avances feministas que reclama la ciudadanía progresista que nos dio un mandato muy claro, construir un gobierno de coalición que impulsara transformaciones y cambios profundos”.