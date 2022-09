Mascotas limpias

Todos estaremos de acuerdo que los perros no son los culpables de que tengamos que andar por las aceras esquivando cacas. Son inocentes, aunque no así sus dueños. Pues bien, hemos sabido que la Policía Local hace dos años que no multa a nadie por no recoger los excrementos de su mascota. Increíble, ¿verdad? No tanto, si tenemos en cuenta lo raro que es ver a la Policía Local patrullando a pie. Pues bien, ahora María Pita, para solucionar el problema de la suciedad, obligará a los dueños a limpiar los pises del can a partir de noviembre. Una medida acertada y que ojalá cale en la ciudadanía, ya que no nos olvidemos de que en nuestra ciudad hay más perros que niños.

El tema de la Movilidad municipal sigue haciendo 'amigos' en María Pita, ya que el cambio de aparcamiento de línea a batería en A Palloza provoca malestar vecinal; está bien que la concejala de Barrios cumpla su promesa y acuda a la llamada de A Silva; que sepan que la primera plataforma eólica marina de Galicia estará a diez kilómetros del Puerto Exterior; en el incomparable marco de Palexco se celebra Galicia Biodays, que reúne a setenta referentes de biotecnología, y que los coruñeses tienen la oportunidad de conocer gran parte de los medios que utiliza la Policía Nacional para nuestra seguridad, con una exposición en La Marina que permanecerá abierta hasta el miércoles...

