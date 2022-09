El cambio de aparcamiento de línea a batería en A Palloza provoca malestar vecinal

La plaza de A Palloza amaneció ayer con una reordenación de sus estacionamientos que sorprendió tanto a los vecinos como a los conductores que se aproximaron a la zona. Las plazas de aparcamiento han pasado de ser en línea a batería, lo que hace que se ganen aparcamientos, en concreto siete (se pasa de 16 a 23).



Esta actuación sigue la línea de la política del Gobierno local de ganar estacionamiento en las “zonas de oportunidad”, es decir, áreas donde la batería es viable y sirva para paliar las que se pierden con obras de humanización. Así, esta modificación en A Palloza tiene relación directa con los trabajos en Fernández-Latorre, que ya están en marcha.



“Mira la calle, por favor. Esto es una barbaridad”. Con esta frase recibió una residente de la zona al portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, quien visitó la zona para “constatar el estupor y enfado de los vecinos ante la redistribución de la circulación emprendida por el Ayuntamiento y, sobre todo, por la nueva ubicación de las plazas de aparcamiento en batería”.



Esta vecina, tal y como relata el Partido Popular en un comunicado, incidió en los problemas que tendrá una de las amplias comunidades de vecinos del entorno cuando reciban al camión que les suministra gasoil. “La circulación se tendrá que detener”, explicó al popular.

Problemas

Miguel Lorenzo tiene claro que la culpa del malestar de los ciudadanos es la “falta de diálogo del Ayuntamiento con los ciudadanos”. Por ello, considera que “cuando un Gobierno crea problemas, en vez de aportar soluciones, estamos ante uno que no hace lo que debe”. El portavoz del Partido Popular, en su visita al barrio, se encontró con uno de los primeros problemas que produjo esta reordenación en esta plaza coruñesa. “Un paso lateral de peatones recién pintado por el que no se podía transitar porque una furgoneta, aparcada para no sobresalir hacia la calzada, lo impedía. Los vehículos de mediano o gran tamaño deben hacer, además, varias maniobras en los giros o en los estacionamientos”.



En la calle, además, hay tres garajes que cuentan con dificultades. Los coches fúnebres que salen de Pompas no tienen espacio para girar, explica Lorenzo. “En bares y viviendas de la zona ya se están poniendo de acuerdo para preparar una recogida de firmas”, adelanta.



Existen antecedentes sobre problemas de tráfico tras cambios de sentido del estacionamiento. El candidato a la Alcaldía recuerda que “pasó antes en Os Mallos, ahora en A Palloza y en la calle del Rey Abdullah, desde donde también han llegado quejas. Bienvenidas sean todas las reformas que ayuden a los vecinos, pero quienes las deciden tiene que venir al barrio y ver cómo son los giros, o cómo se mueve la gente y hablar con ella. No tomar determinaciones desde un despacho”, incide el portavoz popular.