El Museo de Estrella Galicia celebra su cuarto aniversario con cerveza, gastronomía y música en directo

El próximo 19 de junio, MEGA, el Museo de Estrella Galicia, celebrará su cuarto aniversario. Como ya es tradición, el espacio invitará al público a vivir, en sus instalaciones, una jornada especial: sorteará todas las entradas del día para que las ganadoras y ganadores puedan disfrutar, de forma gratuita, de las experiencias que habitualmente propone el museo y que aúnan cerveza, gastronomía y música.

De esta forma, MEGA ofrecerá al público la oportunidad de experimentar las visitas guiadas por el museo, que se podrán completar con experiencias como la cata o tiraje de cerveza, o los diferentes maridajes -quesos, conservas y curados gallegos- que propone, habitualmente, MEGA. Además, el Museo de Estrella Galicia, el primer y único recinto museístico dedicado a la cerveza en España, celebrará su cuarto aniversario con uno de sus “Planazos MEGA”: el concierto en directo de Psychoducks, grupo coruñés de rock alternativo ganador del concurso de bandas impulsado por la plataforma Km.C de Estrella Galicia.

Para poder acceder a la celebración del cuarto aniversario de MEGA será imprescindible poseer las inivitaciones -que serán dobles, nominativas e intrasferibles- que estarán a disposición del público desde hoy, 14 de junio, a partir de las 11.30 horas en https://mundoestrellagalicia.es/aniversario/, y que se podrán solicitar hasta las 23.59 horas del jueves 15 o hasta que se agoten. Durante el proceso de registro, el público podrá escoger entre los diferentes horarios y tipos de visita que desee realizar entre los disponibles. Las primeras 135 personas que participen podrán disfrutar, el lunes 19 de junio, de las múltiples experiencias que ofrece el Museo de Estrella Galicia.

Psychoducks, un grupo de rock alternativo coruñés

Grupo de rock alternativo formado en A Coruña en 2015. Sus influencias van desde Red Hot Chili Peppers hasta Radiohead o The Cranberries. Con dos EPs a sus espaldas, Nothing’s Enough y Like 90’s Rockstars, el sonido de Psychoducks transita entre los clásicos de los 90, el punk y los ritmos o textutras más actuales. En mayo de 2023 resultan ganadores -entre más de cien candidatas- de la primera edición del concurso de bandas impulsado por la plataforma Km.C de Estrella Galicia.

Sobre MEGA

MEGA, el Museo de Estrella Galicia, es el primer y único recinto museístico de España dedicado a la cultura de cerveza. El espacio, situado dentro de la única fábrica de Estrella Galicia (A Coruña), nace con el objetivo de divulgar, de forma interactiva y experiencial, la cultura e historia de la cerveza. En las instalaciones de MEGA, el público puede disfrutar del mundo cervecero con los cinco sentidos, conocer los procesos de elaboración de Estrella Galicia o aprender, incluso, a tirar correctamente una caña: MEGA invita a experimentar. Visitas libres o guiadas, maridajes, talleres de tiraje y eventos especiales conforman una programación que pone en valor la tradición y el saber hacer artesanal de Estrella Galicia.