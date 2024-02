Comienza la cuenta atrás para el Fórum Gastronómico en A Coruña

La comercialización del espacio ferial de Galicia Fórum Gastronómico avanza a muy buen ritmo, ya que cuenta con el 70% del espacio vendido. La próxima edición, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de abril en ExpoCoruña, mantendrá el gran espacio ferial en el que estarán presentes algunas de las grandes empresas del sector foodservice junto con otras más pequeñas puesto que el Fórum siempre ha optado por dar cabida a todas ellas. Dichas empresas dan a conocer sus productos y servicios al público profesional que visita el Fórum y además tienen la oportunidad de captar potenciales clientes, fidelizar a los consumidores y ganar visibilidad. Y es que el espacio ferial se ha convertido en el escaparate ideal para todos aquellos que quieren formar parte del punto de encuentro del sector foodservice.

Entre las que ya han confirmado su presencia podemos destacar Estrella Galicia, Cash Record, Chef Works, Sammic, Consellería do Mar, Gresilva, Repagás, Hornos FM, Covigan, Gadisa, Makro, Novas y

Mar, Cocina y Lava, Artesa Despensa Atlántica, Arte en la Mesa, Unox, Carnicum, Augaplus, Bonilla a la Vista o la Denominación de Origen Estepa, entre muchas otras. Además, Galicia Fórum Gastronómico ofrece a los expositores la opción de mantener reuniones comerciales con compradores y también de poder realizar actividades como catas de producto o presentaciones en el Ágora o en sus propios stands.

Y como siempre, el evento contará con un excelente programa de actividades -que tendrá la despensa atlántica como eje temático- en el que actuarán en directo los cocineros y cocineras más prestigiosos del panorama actual y también jóvenes promesas de la cocina. Entre los ponentes que participarán en esta edición podemos mencionar a los Estrellas Michelin Lucía Freitas (Lucía Freitas*, Santiago de Compostela), David Yarnóz (Molino de Urdániz** y * Verde, Urdániz, Navarra) o Janaina Torres (A casa do porco, São Paulo, Mejor Chef America Látina The World’s 50 Best) que ya han confirmado su participación, junto a muchos más que desvelaremos en breve.

GastroIdeal en el Fórum

Una edición más GastroIdeal estará presente en el Fórum Gastronómico con stand propio desde donde el equipo de redacción hará una cobertura en tiempo real del encuentro gastronómico del año, informando sobre los eventos que se celebren, presentaciones y entrevistando a destacados chefs que estarán en la feria.