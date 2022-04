Los calçots de Moncho Méndez, chef de Millo, ganan el Desafío XChef

MEGA, el museo de Estrella Galicia, ha acogido hoy la gran final de Desafío XChef que busca reconocer el esfuerzo de los cocineros por introducir buenas prácticas en los procesos que llevan a cabo en sus establecimientos y contribuir a generar un impacto positivo en su entorno.

Los “Calçots en tempura de tinta de calamar con holandesa de pimientos de piquillo”, maridados con 1906 Reserva Especial, han dado la victoria a Moncho Méndez, chef de Millo. El jurado ha valorado muy positivamente tanto el sabor del plato como su apuesta por el producto de proximidad, como explica el propio cocinero “siempre con productos de Reserva de la Biosfera y con certificación ecológica”

Moncho Méndez defiende a ultranza su trabajo, día a día, con productores locales y con producto de proximidad. “Es el concepto de Millo. Millo nace de esos proveedores. Si hace unos años me dicen que iba a cocinar a base de verduras no me lo creería. Millo nace de esa gente que hace ese trabajo. Hasta yo me puedo levantar algunos fines de semana a ir a buscar ese producto fresco, sacarlo yo del campo y cocinarlo. Nos gusta, cuando presentamos un plato, contarle al comensal de donde viene, de cada proveedor y ese es parte de nuestro encanto”.





El jurado ha valorado tanto el sabor del plato como la apuesta del chef por el producto de proximidad



Tanto Moncho Méndez, como Álvaro Gantes, de O Lagar da Estrella, clasificado en segunda posición con su jurel marinado con ajoblanco e hinojo, acudirán a la final nacional que tendrá lugar en el marco del Salón de Gourmets.





Hoy llegaba a MEGA el desenlace de este concurso que comenzaba el pasado 21 de mayo en los establecimientos de los miembros de Coruña Cociña. El talento en la elaboración de una propuesta de tapa basada en cocina de temporada que maridase perfectamente con alguna de las Cervezas 1906 y el cumplimiento de buenas prácticas fueron objeto de evaluación por los consumidores, que emitieron cerca de 950 votos.





Moncho Méndez y Álvaro Gantes acudirán a la final nacional que tendrá lugar en el marco del Salón de Gourmets



Este proceso ha concluido hoy con la presentación de las 4 propuestas finalistas y una mesa redonda sobre Gastronomía con Impacto Positivo en la que han participado Xosé T. Cannas, del Restaurante Pepe Vieira, Carlos Ávila, técnico de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera, el periodista José Manuel García y Javier Freijeiro, presidente de Coruña Cociña.