La trama del caso Koldo planeaba reunirse con el dirigente del PP Miguel Tellado

Koldo García, el exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, comunicó el pasado dos de diciembre a uno de los empresarios clave de la trama investigada, Juan Carlos Cueto, "que había quedado con Miguel Tellado y Alberto" para tratar, presuntamente, una reclamación del Govern balear a la empresa de la red.



Así consta en un auto fechado el pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso EFE este viernes, en el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó prorrogar las intervenciones telefónicas a los investigados y que menciona una conversación que podría aludir al portavoz del PP en el Congreso.



"El día 2 de diciembre de 2023 (Juan Carlos Cueto) consiguió contactar con KOLDO el cual le informó que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y "Alberto" al día siguiente", indica el auto. E

Tellado: No he mantenido nunca una reunión ni una conversación con Koldo García

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha negado rotundamente este jueves que haya mantenido ninguna conversación o reunión con el asesor del exministro de Transportes Koldo García, implicado en el cobro de comisiones de mascarillas en el peor momento de la pandemia.



Tellado se ha pronunciado así de contundente en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por las informaciones periodísticas que apuntan en ese sentido y también después de que trascendiera que la trama del "caso Koldo" planeaba una reunión con Miguel Tellado, según el auto del juez.



"Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama", ha dicho antes de ironizar que con quien sí tiene relación es con miembros de la trama en el Congreso de los Diputados... "con (Francina) Armengol, en la Junta de Portavoces, en el pleno con Ábalos, con Sántos Cerdán... Esa es toda mi relación con los miembros de la trama".



Por contra, el dirigente popular ha dicho que quien así debe dar explicaciones es el presidente del Gobierno, Pedro, Sánchez, tras conocerse que "su mujer directamente (...) ha tenido relación con miembros de la trama".

Santos Cerdán espera aclaraciones sobre las grabaciones de Koldo que citan a "Alberto"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, espera aclaraciones sobre las grabaciones del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, y el empresario Juan Carlos Cueto, en las que se cita a un "Alberto" y a "Miguel Tellado", portavoz parlamentario del PP.



"A ver quién es ese Alberto", ha manifestado Cerdán en declaraciones a los periodistas en el Congreso, después de conocerse que García comunicó a Cueto que "había quedado con Miguel Tellado y Alberto" para tratar, presuntamente, una reclamación del Gobierno balear a la empresa de la red.



Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha exigido a Tellado que deje de "ensuciar" y "señalar con el dedo de manera tan maliciosa" y le ha instado a que "se meta el dedo en el ojo".



Preguntado por la intermediación de Ábalos en las "gestiones" de su exasesor con el Gobierno balear y el encuentro entre ambos del pasado 10 de enero en una marisquería de Madrid, López ha contestado que "ir a comer no es ningún delito, porque era su asistente, su asesor hasta hace poco" y ha añadido que estas cosas se debieron conocer después".



El juez Moreno afirma en el auto que Ábalos actuó como "intermediario" en las "gestiones" realizadas por Koldo García para tratar de "solucionar" la reclamación de 2,6 millones de euros del Gobierno balear a la empresa de la trama.



El portavoz parlamentario del PSOE ha pedido que no se saque "punta a todo" y ha calificado de "delirantes" algunas informaciones.



Ha incidido en que "un empresario se reúne con mucha gente" y ha añadido que mejor que "ensuciar por ensuciar y señalar con el dedo de manera tan maliciosa como hacen algunos mejor" sería que "se metieran el dedo en el ojo ahora que estamos conociendo conversaciones".



Como ejemplo, ha apuntado "todo lo que tiene que ver con el Gobierno balear", porque "esas conversaciones vienen a decir cómo el Gobierno de Francina Armengol sí reclamó sobre esas mascarillas y cómo fue el PP quien dejó caducar este hecho".



"Y aparecen nombres que ayer nos señalaban con el dedo y, por eso, digo que mejor que señalarnos con el dedo que se metan el dedo en el ojo... y me estoy refiriendo al señor Tellado ayer", ha concluido.



Para el portavoz del PP, Borja Semper, todo lo que se está conociendo es "lamentable, triste y da mucho asco", por lo que ha pedido transparencia y claridad y ha advertido de que hay una "máxima: todo se acaba sabiendo, que lo sepa el presidente del Gobierno".



Íñigo Errejón, de Sumar, ha pedido ir hasta el final con toda contundencia, "se tenga en el bolsillo el carné que se tenga", y ha reivindicado la "buena política que ocurre mientras todo este circo pasa".