Ábalos seguirá votando con el PSOE pese a irse al Grupo Mixto por el caso Koldo

El exministro José Luis Ábalos ha asegurado que votará a favor de la Ley de Amnistía cuando se someta a votación en el Congreso de los Diputados y ha discrepado con el PSOE por exigirle que renunciase a su acta de diputado en 24 horas tras el estallido del 'caso Koldo' tras su papel en el partido: "Tampoco soy un militante más".



Lo ha dicho en dos entrevistas de este miércoles en Rac1 y Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press después de que este martes anunciase que mantendrá el escaño y ha optado por pasarse el Grupo Mixto del Congreso, algo que ha reivindicado que hace "por dignidad" y por compromiso político.



"No quiero ser un problema de mayoría en el Congreso para el Gobierno; yo seguiré las orientaciones de voto del Grupo Socialista", ha afirmado el que también fuera secretario de organización socialista.



Respecto al ultimátum del PSOE, ha insistido en que considera que "no es la forma de enfrentar la estrategia de la derecha en este sentido" ya que los tribunales no le ha acusado de nada y no forma parte de ninguna investigación, en sus palabras.



Al preguntársele por si ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que estaban teniendo una comunicación efectiva, si bien no hablan "desde que empezó esta crisis".



Sobre la supuesta trama, Ábalos ha recordado que el Tribunal de Cuentas (TCu) fiscalizó dos veces todas las ayudas de emergencia a raíz de la pandemia: "No hay ningún problema. El problema, en todo caso, es el que está investigando la Audiencia Nacional (AN)", ha dicho en referencia a la contratación.



"Lo que hay es que, presuntamente, un hombre de confianza de mi gabinete pudo haber tenido parte de las comisiones de los intermediarios. O sea, no a costa tampoco del dinero público", ha reivindicado.



Al preguntársele por su exasesor supuestamente corrupto, Koldo García, Ábalos ha explicado que "los compañeros de Navarra fueron los que lo recomendaron", entre ellos el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.



En este sentido, ha añadido que su relación con la secretaría de organización socialista "siempre ha sido buena" y ha asegurado que la decepción por el supuesto caso de corrupción es compartida, textualmente.



María Jesús Montero está segura de que Ábalos apoyará todas las iniciativas del Gobierno

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este miércoles que no tiene "ninguna duda" de que el exministro José Luis Ábalos, desde el Grupo Mixto, va a apoyar todas las iniciativas parlamentarias del Ejecutivo.



En declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de asistir a un pleno insitucional del Palramento andaluz con motivo del Día de Andalucía, Montero ha señalado que "una cuestión es que no se comparta la decisión de la Comisión Federal y otra es que no se comparta el proyecto político y no tengo duda de que el señor Ábalos lo comparte".



La vicesecretaria general socialista ha reconocido que esta situación le produce al PSOE "dolor" y ha insistido en que el partido ha actuado "de forma contundente y con coherencia" tas conocer que Koldo García, que fue asesor de Ábalos en el ministerio, "se estaba enriqueciendo parece ser que presuntamente ilegalmente".



No obstante, ha insistido en que todos los contratos de este caso fueron legales "y por tanto no hay ningún tipo de reproche al trabajo de la administración" y en que están colaborando con la justicia, a la que se ha entregado todo lo que se les ha requerido.



Ha contrastado esta actitud con la del PP, "que destruía pruebas a martillazos de sus ordenadores y que por otra parte nunca puso a disposición de las autoridades judiciales ningún tipo de documentación, todo lo contrario, se valió de la mal llamada policía patriótica para expiar incluso a los adversarios políticos e incluso poner pruebas falsas".



Montero ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de llegar al liderazo de su partido "para tapar los casos de corrupción que estaba denunciando el señor (Pablo) Casado, en concreto sobre la comunidad de Madrid".



"Nosotros pedimos responsabilidad política incluso a aquellos que no están ni acusados, ni investigados, ni implicados, ni se han enriquecido ", mientras el PP "lo que hace cuando tiene un caso de corrupción es cambiar, quitar a aquel que lo denuncia y seguir trabajando en una sede, la de Génova, que está pagada con dinero B, sin haber hecho nada para la regeneración democrática, para la regeneración de ese partido".



Montero ha abogado por hacer un "ejercicio de transparencia" en temas que "alarman a la opinión pública".



Por otra parte, ha asegurado que ella no ha hablado con Ábalos y que no conoce exactamente cómo se le comunicó la exigencia de que dejara su acta de diputado, aunque ha insistido en que el exministro "conoce perfectamente cuál ha sido la instrucción que la dirección federal le trasladó y él también ha actuado como ha creído".

Sánchez ataca la corrupción del PP tras acusarle Feijóo por Koldo: "Lo sabía y lo tapó"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contraatacado este miércoles recordando los casos de corrupción del PP a las acusaciones del líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, sobre el "caso Koldo" y en las que ha criticado directamente a jefe del Ejecutivo : "Usted lo sabía y lo tapó".



El "caso Koldo" ha protagonizado el cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, la primera después de la decisión del exministro José Luis Ábalos (que no ha acudido a la cámara) de no renunciar al escaño por el "caso Koldo" y pasar al Grupo Mixto.



No ha hecho referencia alguna a esa decisión Sánchez en su intervención y se ha centrado en comparar la actitud de su partido contra la corrupción con la que ha venido teniendo el PP ante los casos que han ido surgiendo en este partido.

La Fiscalía pide al juez que prohíba salir de España al presunto cerebro del caso Koldo

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que prohíba salir de España sin autorización judicial al empresario Juan Carlos Cueto, señalado como uno de los cerebros del conocido como caso Koldo, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas en plena pandemia.



Juan Carlos Cueto, señalado como "la persona que realmente controla" la sociedad sobre la que pivota la investigación, Soluciones de Gestión, ha declarado este miércoles durante apenas 20 minutos en la Audiencia Nacional y ha defendido la operación de compra de mascarillas investigada, según han informado a EFE fuentes jurídicas.



Cueto, que ha accedido a declarar únicamente a preguntas de su abogado, ha indicado que el precio fue justo y que se trató de una operación al servicio de los españoles y para ayudar en plena pandemia, en la que tuvieron poco margen de beneficio económico.



Se le investiga junto a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, entre otros, por participar, presuntamente, en una trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas en los primeros meses de la pandemia de COVID.



Tras su declaración, el fiscal ha reclamado al magistrado que le prohíba salir de España sin autorización judicial, una medida a la que no se ha opuesto ni su abogado ni las acusaciones populares recién personadas -PP y Vox-, ya que no han tenido aún acceso a la causa.



Juan Carlos Cueto ha defendido durante su comparecencia la existencia de un informe de auditoría y ha indicado asimismo que la operación de compra de mascarillas fue costosa y que implicó muchos viajes a China, según las fuentes consultadas.



La Fiscalía sostiene que Soluciones de Gestión, a la que se adjudicaron los contratos que se encuentran bajo sospecha por unos 54 millones de euros, "habría sido empleada como una empresa instrumental en un proyecto común" entre Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, que tiene pendiente otro procedimiento -el caso Defex- en la Audiencia Nacional.



Y calcula que las adjudicaciones investigadas "generaron un beneficio económico" a De Aldama de 5,5 millones de euros y a Cueto, "titular de hecho de la mercantil", 9,6 millones de euros.