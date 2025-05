Unión por Cambre renuncia a entrar en la Junta de Gobierno y cobrar dedicaciones

“UxC non vai a formar parte da Xunta de Goberno Local nin aceptará ningunha dedicación ofrecida polo goberno de Diana Piñeiro porque, polo momento, descoñecemos o proxecto de goberno do PP e o único que se fixo ata o de agora foi personarse en causas xudiciais donde o interés xeral xa estaba sendo defendido polo ministerio fiscal e anular unha Galaicoi con explicacións totalmente incongruentes”. Así de rotunda se mostró, a través de un comunicado, la portavoz de UxC y exalcaldesa de Cambre, María Pan.

La decisión del partido se tomó tras una asamblea en la que se señaló que el papel de UxC, tras la dimisión de dos alcaldes -Pan y Óscar García Patiño- y salir del Gobierno lo que debían hacer era "unha oposición responsable e proactiva por Cambre e seguir apostando por sacar os temas adiante así como fiscalizar que o quedou en camiño non se bote en baixo senexplicacións coherentes e de interés xeral.



“Non se pode dicir que buscan diálogo con nós, non se pode dicir que esperan que podamos chegar a acordos e a día de hoxe nin sequera se preocuparon en chamarnos para saber que proxectos quedaron sobre a mesa. Á única reunión á que nos convocou o goberno foi o pasado luns 5 de maio e só se puxo sobre a mesa a posiblidade de entrar na Xunta de Goberno local e de darnos algunha adicación ao grupo municipal, cando o máis importante agora é saber que proxecto ten o goberno do PP para Cambre”, apunta Pan.

De hecho, para conocer el estado de alguno de los temas que quedaron sobre la mesa, UxC ha presentado por registro un escrito para saber cómo están los proyectos del Plan de Obras e Servizos que quedaron en licitación, así como el expediente de obra del campo de fútbol de Lendoiro. "Son actuacións fundamentais que hai que sacar e queremos saber que pasos deron dende que chegaron”, señala María Pan, que apunta que todavía no recibieron respuesta.

Es por ello, que desde UxC consideran que los hechos de las últimas semanas demuestran "claramente que o goberno nin quere nin precisa a UxC, porque si realmente tivese interés por chegar a acordos traballaríase sobre un proxecto concreto de actuacións e o único que fixeron foi ofrecer dedicacións e cartos". “Unha mágoa que o goberno de Diana Piñeiro non valore as achegas que podería facer Unión por Cambre, despois de 10 anos gobernando, pero ela non quere os nosos apoios. O exemplo máis claro é esa cancelación da Galaicoi sen necesidade ningunha porque Cambre non ten un problema de solvencia económica, ou as acusacións que fixo no pleno do pasado martes. Segue na mesma liña de sempre, o PP de Cambre non cambia e aínda que si é certo que moderou o tono, seguen tendo intereses que se alonxan moito do interés xeral do concello de Cambre”, apunta Pan, que recuerda el anuncio de paralización del plan general que hizo la alcaldesa nada más coger el bastón de mando.



El pago de facturas, garantizar los servicios básicos, continuar la tramitación del plan general, defender una Vía Ártabra "que dé servicio a los vecinos de Cambre" y poner al día las subvenciones a entidades son las cuestiones básicas para Cambre, señala, "nas que Unión por Cambre, fixo avances importantes e cuestións sobre as que presionará o gobeno de Piñeiro para que saque adiante". “Se dende a oposición dicían que había outra forma de facer as cousas, agora teñen que poñerse a traballar niso. O tempo que gastaron en paralizar a Galaicoi ou en preparar un pleno extraordinario para que os veciños e veciñas paguen dos seus petos os avogados elexidos a dedo polo PP e polo BNG foi unha perda de tempo. A Galaicoi no ía impedir seguir traballando nos pregos técnicos dos servizos básicos e eses avogados que pagaremos todos non van defender máis o interés xeral do concello do que o está a defender o ministerio fiscal. O único obxectivo das únicas decisións coñecidas de Piñeiro son seguir con ese acoso e derribo contra Unión por Cambre e contra o seu exalcalde García Patiño”, sostiene Pan.

“A señora Piñeiro sabía como estaba o concello antes de postularse para alcaldesa e aceptar o cargo. Sabía da falta de persoal, eles mesmos xunto co BNG e o PSOE, votaron en contra de ter agora postos de técnicos superiores en secretaría e intervención; sabían dos servizos en precario que eles mesmos denunciaron en pleno en tantas ocasións e sabían de todos os problemas que tiña o concello, ao ter contacto constante coas habilitadas pero tamén saben que o concello non ten un problema de solvencia económica por iso que deixe de enredar e se poña a traballar no importante”, explica la portavoz y exalcaldesa.