Unión por Cambre rechaza la cancelación del Galaicoi: "Deixou unha importante repercusión económica"

Después de conocerse la decisión del nuevo Gobierno local de Cambre, encabezado por Diana Piñeiro y el Partido Popular, de suprimir la romería galaico romana Galaicoi, desde Unión por Cambre, al frente del Ayuntamiento hasta hace poco más de un mes, han rechazado la decisión, por el valor cultural que supone este evento pero también por la repercusión económica que suponía para el municipio.

"Dende hai oito anos atraía a milleiros de persoas ata Cambre coa conseguinte repercusión económica que tiña para o Concello. Segundo os datos do ano pasado, a Galaicoi deixou en Cambre unha importante repercusión económica en relación ao facturado polos vendedores locais que participaron no mercadillo así como polos locais de hostelería e o comercio que, debido a este evento, incrementan considerablemente as súas ventas", aseguran a través de un comunicado.

Junto a esto, también apelan a que la romería pone en valor uno de los elementos patrimoniales e históricos más importantes del concello, el castro de Cambre, que fue descubierto por los vecinos a raíz de esta celebración que puso en marcha en 2016 el Gobierno local de UxC encabezado por Óscar García Patiño.



Frente a las razones esgrimidas por el PP de que la delicada situación económica de Cambre obliga a cancelar el Galaicoi para llevar sus fondos a partidas como el pago de los convenios con las AMPA, UxC asegura que la organización no interfiere en el pago de las subvenciones: "Estamos a falar de cuestións totalmente diferentes. De feito, o goberno de Unión por Cambre, a través dunha providencia do concelleiro de Economía e Facenda, xa deu orde á intervención municipal de levar a pleno un suplemento de crédito por importe de 1.230.922,95 euros para poder pagar todas as subvencións e convenios e poñer ao día o pago das deudas coas asociacións e coas persoas que están pendentes de percibir premios de diversos certames".

En relación con las AMPA, asegura UxC, se les adeudan 105.459,11 euros por el convenio del curso 2024-2025, "despois do esforzo feito polo goberno de UxC ao longo do ano pasado para poñer ao día os atrasos que se acumulaban".

Por ello, la portavoz de Unión por Cambre, y exalcaldesa, María Pan lamenta que "se queira enganar aos cambreses coas excusas dadas, está claro que suprimen a Galaicoi porque é un evento que leva o selo de Unión por Cambre. Non poden vir agora decindo que todo está moi mal, que non teñen persoal e que hai que sacar a licitación os servizos, porque iso xa o sabían. Levan un ano votando en contra de solventar precisamente os problemas que din agora sufrir. Cando dis non a todo e aínda así te pos ao frente dun concello, tes que habilitar solucións non lamentarte do mal que está todo en parte, pola contribución que o PP fixo a non sacar adiante os A1 propostos polo goberno de UxC ou mesmo o orzamento municipal, obligándose eles mesmos a traballar con un orzamento prorrogado no que, por exemplo para o capítulo de subvencións non ten crédito dispoñible. Puideron aprobar orzamentos donde ían os créditos para esos convenios das AMPA ou para sacar a licitación esos servizos básicos que, co orzamento prorrogado saben que non van ser capaces de sacar”.