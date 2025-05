Inés Rey responde al comunicado del Dépor por el concierto en Riazor: "Estoy cansada de polémicas"

Después de que en la jornada del pasado martes se anunciase un concierto de El Último de la Fila en el estadio de Riazor y el Dépor calificase esa decisión de "inadmisible" en un comunicado, quejándose de falta de información, la alcaldesa Inés Rey ha respondido a la entidad blanquiazul.

"Me parece que yo creo que, igual que el resto de la ciudadanía, estoy cansada de este tipo de polémicas. Creo que no aportan nada a la ciudad. Yo lo que le digo es que el estadio es de titularidad municipal, que tenemos un convenio que permite este tipo de eventos, convenio que está vigente desde hace veinticinco años y que ha sido renovado. Y que el club Deportivo, que utiliza la instalación municipal, ha recibido una comunicación con catorce meses de antelación para comunicar que en el año 26 ser va a celebrar un concierto, con todas las garantías, que no va a suponer ningún coste para el Deportivo, toda vez que se contempla la reposición del césped, como se hizo cuando se celebró allí el Morriña", aseguró la alcaldesa en Cope Coruña.

Uno de los aspectos por los que el Dépor se quejaba era la posible coincidencia del concierto con algún partido, ya fuese del primer equipo masculino o femenino. La alcaldesa dejó claro que no habrá ningún problema en ese sentido. "Tampoco va a interferir en la competición, toda vez que es susceptible de cambio, en el caso de que hubiera que jugar ese día un partido. Es decir, no hay ningún impedimento para hacerlo. El estadio municipal de Riazor es municipal, de titularidad pública, pertenece a todos los coruñeses y, por lo tanto, los días que está libre a lo largo del año, es evidente que el Ayuntamiento puede tomar decisiones. En este caso, además, reitero, se les ha comunicado con catorce meses de antelación. El correo se les envió el 30 de abril y no tuvimos respuesta hasta ayer, que en el momento en que anunciamos el concierto, envían un comunicado. Es todo lo que voy a decir porque repito, creo que estamos cansados todos de este tipo de polémicas. No aportan nada y yo no voy a perder ni un minuto más", zanjó.