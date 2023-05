A Coruña instala badenes en la avenida de Nostián a petición del PSOE de Arteixo

El Ayuntamiento de A Coruña acaba de instalar badenes reductores de velocidad en la avenida de Nostián tras la reunión mantenida entre el PSOE de Arteixo, representado por su candidata, Patricia Boedo y el edil herculino de Movilidad, Francisco Díaz, señalan los socialistas en un comunicado.

Explican que en el encuentro se planteó la preocupación por la seguridad vial de los que circulan por esa avenida “que teñen que ver como pasan os vehículos a velocidades inapropiadas para o estado do vial sen que o concello de Arteixo tome medidas”.

“Na campaña do ano 2011 este era un tema prioritario para o PP de Arteixo pero coa chegada ao goberno do actual alcalde pasou a ser un tema secundario sen novidades pese as insistentes preguntas do noso grupo nos plenos ordinarios”, señala Boedo.



“Agradecemos ao Concello da Coruña o seu compromiso para a instalación das bandas que solicita a veciñanza para o control da velocidade”, concluye Boedo, tras criticar que desde Arteixo no se dieron pasos para asegurar la zona.