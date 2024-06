Barrañán, en pie por la seguridad vial: “Non somos cabras para ter que ir por carreiros”

“Que temos que andar polos carreiros como as cabras?”, preguntaba una de las vecinas de Barrañán que formaron parte de una nueva manifestación por la seguridad vial en la DP-0506, carretera de titularidad provincial que carece de aceras y que, según explican los afectados, tiene un alto volumen de tráfico durante todo el año, pero especialmente en verano. La asociación Pedra da Salsa convocará cada penúltimo jueves de mes, “ata que nos fagan caso”, marchas como la de ayer, donde una treintena de personas ataviadas con chalecos reflectantes reclamó a la Diputación “beirarrúas xa”. Entre los asistentes, los concejales del Gobierno arteixán María Dubra y Ángel Vázquez.



“Levamos anos pedindo esta mellora imprescindible para garantizar a seguridade nesta zona, porque isto é un perigo constante, non é un capricho desta asociación. Non temos onde meternos, imos por riba da liña branca, non hai nin arcén”, denunciaba Carmen Eiroa, portavoz de la entidad vecinal.



El colectivo reclama la construcción de una senda peatonal de 1,3 kilómetros en una vía que muchos recorren con niños para dejarlos en la parada del autobús escolar. “O Concello xa adiantou que poría o proxecto de execución a disposición da Deputación e que xestionaría a consecución dos terreos necesarios”, recuerdan los vecinos.



Cansancio

“A manifestación de hoxe está motivada polo cansancio de que a administración provincial non acabe de executar unha obra que xa debería levar feita moitos anos e que entra dentro das obrigas básicas dunha administración que, ademais, conta con recursos económicos suficientes para acometer esta obra”, añaden desde Barrañán, y recuerdan que la actuación tendría un coste aproximado de 900.000 euros.



El tráfico, que normalmente es intenso en hora punta “porque moita xente utiliza este camiño para escapar dos semáforos e ir ao polígono de Sabón”, se multiplica con la llegada del buen tiempo y la afluencia a la playa. “Aínda non pasou nada grave pero pode pasar calquera día, especialmente nalgunha curva na que non dá tempo nin a apartarse”, dicen los afectados, algunos portando bastones o muletas.



Señalan que en el pueblo de Barrañán –que no son solo las casas junto a la playa, sino toda la parte alta de la parroquia– “é imposible dar un paseo” y tienen que andar “polos camiños do carro como as cabras”. “Home, un día apetece ir polo monte pero todos os días non”, ironizan.



Las opciones, dicen fuentes municipales, son que el Consistorio ejecute la obra y después le pase la factura a la Diputación o que sea el ente provincial el que, directamente, lleve a cabo la actuación. En ambas se pedirá el traspaso de titularidad de la vía.