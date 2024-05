Vecinos de Barrañán, sobre la inseguridad en la DP-0506: "Calquera día pasa algo grave"

La asociación de vecinos Pedra da Salsa de Barrañán protagonizó ayer una protesta en la carretera provincial DP-0506 para reclamar más seguridad, una concentración en la que también estuvo presente el alcalde, Carlos Calvelo. Piden a la Diputación que termine la última fase de la senda peatonal en el entorno del cruce que va al centro social de Barrañán: “As dúas fases anteriores executounas o Concello”, señala la portavoz vecinal, Carmen Eiroa, que denuncia “pouco interese” del ente provincial para solucionar los problemas de la vía.



Alegan que se trata de un camino “con moito tránsito de vehículos, especialmente no verán” y, aunque el tramo sin acera solo es de 1,3 kilómetros, entraña riesgo para los peatones. “Está a liña branca e a cuneta, non hai nada máis. Na parada do bus onde deixamos aos rapaces non hai nin arcén”, dice Eiroa.



La intención municipal, explicó el regidor arteixano, es poner a disposición de la Diputación el proyecto de construcción de la senda peatonal. “Comenzaremos los contactos con los propietarios para conseguir los terrenos y también ofrecemos la posibilidad de que la carretera cambie de titularidad una vez se construya la senda”, apunta Calvelo.



Los vecinos avisan de que convocarán más concentraciones. Carmen Eiroa señala que “agora que xa sabemos o proceso, faremos unha protesta ao mes”.



Recuerdan que casi todo el núcleo de Barrañán reside al pie de esta vía provincial y reclaman atención: “Debemos ter un ‘arcángel’ da garda deses, que por agora non pasou nada grave, pero calquera día pasa”, concluyen.