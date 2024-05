Calvelo se reunirá en junio con vecinos de Barrañán para tratar la falta de seguridad vial

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, convocará en junio una reunión con los vecinos de Barrañán para abordar la falta de seguridad vial en la DP-0506 y explicar el proyecto municipal para la construcción de una senda peatonal en esa carretera, para lo que el Ayuntamiento necesita lograr diversos terrenos. Desde el Ejecutivo local apuntan que el encuentro tiene como objetivo acordar la cesión de las fincas con los afectados para no tener que llegar a las expropiaciones.



La asociación de vecinos Pedra da Salsa de Barrañán protagonizó el jueves una protesta en esa carretera para pedir a la Diputación que termine la última fase de la acera en el entorno del cruce que va al centro social. Consiste en un tramo de 1,3 kilómetros y alegan que la vía soporta un alto volumen de tráfico, especialmente en verano.



“Está a liña branca e a cuneta, non hai nada máis. Na parada do bus onde deixamos aos rapaces non hai nin arcén”, indicaba la portavoz vecinal, Carmen Eiroa, tras la concentración. La estrechez de la carretera ha provocado más de un susto y, aunque nunca ha habido incidentes, “calquera día pasa algo grave”.

Ejecución de las obras

La intención del Ayuntamiento de Arteixo es poner a disposición de la Diputación el proyecto de construcción de la senda que el propio Ejecutivo local está elaborando. Las opciones, dicen fuentes municipales, son que el Consistorio ejecute la obra y después le pase la factura a la Diputación o que sea el ente provincial el que, directamente, lleve a cabo la actuación.



En ambas alternativas, aclaran desde el municipio, se ha solicitado que la carretera pase a ser de titularidad local.