La Xunta celebra que la Justicia mantenga la Aesia en A Coruña

Román Rodríguez, conselleiro de Cultura y Educación, mostró su satisfacción ante la noticia del fallo del Tribunal Supremo al desestimar el recurso de Granada sobre la localización de Aesia (Agencia Española de Inteligencia Artificial) en A Coruña. Rodríguez afirmó que esta setencia era una “moi boa noticia” durante el lanzamiento del tercer Máster en Inteligencia Artificial y Big Data de la Xunta en la empresa NTT Data esta mañana.



El conselleiro recalcó cómo se estaba formando un “ecosistema” en torno a este sector de las nuevas tecnologías en la comunidad autónoma a través de la enseñanza y los profesionales. “Estamos ante unha oportunidade para Galicia desenvolvendo unha aposta de futuro e un eixe estratéxico que agardemos poida servir para que os noxos xóvenes e as noxas empresas poidan ter máis luz no futuro”, dijo.



El conselleiro también ofreció unas palabras sobre la polémica en torno a las protestas de CIG ante el acuerdo educativo que la Xunta firmó con UGT, CC.OO. y ANPE el pasado mes de octubre. “Me parecería, sobre todo pensando nos sindicatos que apoiaron e tiveron responsabilidade e altura de miras, unha falta de respeto”, sentenció Román Rodríguez sobre su posición respecto a este grupo sindical.



Ante la crítica sobre los ratios de alumnos por profesor, Rodríguez insistió que el compromiso con los sindicatos hará posible su reducción de manera “progresiva”. También añadió la disminución de la carga horaria y la formación del profesorado como objetivos principales. El representante de la Xunta consideró que el acuerdo “posibilita asentar as bases do futuro do sistema educativo garantizando as plantillas e garantizando tamén as liñas territoriais”.