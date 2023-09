Waba Waba: el tercer surcoreano de A Coruña se instala en Juan Flórez

Apenas 20 meses después de haber traído a la ciudad el sabor de Corea del Sur, la gerencia de Seúl Soul inaugurará la próxima semana la que será tercera propuesta culinaria del país asiático, la segunda a cargo de los responsables del local primigenio de la calle de Emilia Pardo Bazán. El éxito de su establecimiento bandera, el furor que causa entre las generaciones actuales la cultura vinculada al Kpop, así como la creciente curiosidad por los sabores internacionales entre los coruñeses han dado en el nacimiento de Waba Waba en la esquina entre Juan Flórez y Enrique Dequidt.



El nuevo concepto de coreano, que tomará la alternativa de la Joyería Carballo o Las Pepas en ese emplazamiento, estará principalmente enfocada a la llamada ‘street food’ o comida callejera: bocados de elaboración y consumo rápidos, ideales para el take away, aunque también con un comedor interior para disfrutar en grupo. Aunque la carta será totalmente opuesta a la de su hermano mayor Seúl Soul ésta será cien por cien surecoreana.



La gerencia de Waba Waba no ha querido desvelar demasiados secretos sobre la que será su nueva apuesta, y con esa misma filosofía ha jugado a través de las redes sociales. Hace tres días compartieron a través de las redes sociales un enigmático mensaje: “Intentando descrifrar qué es Waba Waba. Aún es muy pronto para desvelaros alguna pista”. No obstante, las cada vez más visibles labores de reforma, así como la amplia comunidad de fieles al primer coreano de la ciudad hicieron que el secreto no fuese precisamente el mejor guardado del mundo.



Waba Waba se suma a una tendencia de aperturas internacionales en la ciudad y es el segundo surcoreano que abre sus puertas en cuestión de cuatro meses. El pasado mes de abril llegó a la avenida de Arteixo Onara, que en poco tiempo también se ha ganado el corazón de los coruñeses y es uno de los asiáticos mejor valorados en las reseñas online. El kimchi, plato bandera de la cocina surcoreana, ha dejado de ser un desconocido para ser cada vez más recurrente en A Coruña