Los vecinos del Orzán piden la suspensión de una parte del Carnaval de A Coruña

La Asociación de Vecinos Orzán-Pescadería ha dirigido un escrito a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña en el que muestra su preocupación y malestar por el anuncio de la celebración del Koruñódromo en la plaza de José Sellier. Se trata de un evento de tres días de duración, entre el 1 y el 3 de marzo, y que fue anunciado por el Gobierno local como un “espacio de felicidad, baile y convivencia”, además de “seguro e inclusivo para las mujeres y el colectivo lgtbiq+”. Los residentes en la zona, que recientemente celebraron el cierre de varios locales sancionados por el Ayuntamiento, exigen a éste la documentación completa del evento y, en caso de no cumplir con las ordenanzas, la cancelación del Koruñódromo. “Solicitamos a la mayor brevedad posible la copia del expediente relativo al evento promocionado e impulsado por el Ayuntamiento”, dicen. “Si se ha hecho conforme a la ordenanza, vale, pero de lo contrario pedimos la suspensión”, añaden.

Es la plaza de José Sellier uno de los grandes quebraderos de cabeza para los vecinos, según fuentes de la asociación que los representa. “Decidimos hacer el escrito porque no puede ser que el Ayuntamiento respalde el Koruñódromo en una plaza pública, totalmente tomada cinco o seis locales de hostelería”, lamentan. “Cuando no es el X aniversario de La Urbana es el Carnaval o el Orgullo Gay. Hay una ordenanza que no se ha cumplido y el Ayuntamiento está cayendo en un delito en ese caso”, prosiguen. “Se celebra sin cumplir su propia ordenanza, algo que es grave y provoca indefensión a los vecinos”, concluye el escrito presentado.



Las mismas fuentes, que califican de “excusa barata” términos como empoderante o inclusiva porque “Carnaval es Carnaval y es para todos”, apuntan sedes alternativas para la celebración del Koruñódromo. “ El estruendo de unos altavoces del tamaño de una persona es insoportable. Tiene que ser en sitios como el muelle u O Parrote, donde no se molesta a los vecinos. En ese caso, nosotros también estaremos ahí bailando”, apuntan.



El Koruñódromo está impulsado por los propietarios de A Buserana, Bar Tracio, Bodega Martirio, La Urbana y Redrum, junto a la asociación de comerciantes Soho Orzán y la colaboración del Ayuntamiento. Está inspirado por el sambódromo brasileño y espera convertirse en una referencia futura en la ciudad. Los eventos comenzarán entre las 17.00 y las 21.00 horas los tres días.