El San Patricio de A Coruña sube como la espuma

Se ha instalado definitivamente en la cultura del ocio el tardeo, ese hábito que para muchos era hasta hace poco cosa de adolescentes. También el San Patricio coruñés se aprovechó de esa tendencia y consiguió que el tercer día de celebraciones lograse también atraer a numerosos aficionados a la cerveza negra, o stout, que dirían los puristas. Poco o nada importó que los dos primeros días muchos pubs de la ruta Pub Crawl rebasasen las previsiones y trabajasen por encima de un día normal. La música folk siguió sonando, los tiradores funcionando y los gorros dándole color a un día cada vez más instalado en la agenda de la hostelería y el ocio nocturno.



Alzó la bandera verde el Pío Pío, un establecimiento que vive de manera muy especial el San Patricio. Su gerencia es irlandesa de nacimiento y mantiene todavía estrechos vínculos con la cultura isleña. A media tarde ya tenía decenas de fieles que, además, se encontraron con la grata sorpresa de un concierto de música tradicional. Era solamente una de las muchas actividdes programadas desde un locall que incluso antes de nacer Pub Crawl ya reivindicaba el 17 de marzo como fecha especial.

Foto: Patricia G. Fraga



Muy cerca del Pío Pío, en As Atochas, la cervecería Malte programó un tardeo con DJ en directo que también atrajo la atención de los domingueros, ese público que va a un ritmo más suave que los puristas del ocio nocturno de fin de semana. El otro Malte, el de la plaza de la Galera, también ofreció espectáculo temático.

Por otra parte, resulta imposible referirse al San Patricio de A Coruña sin hacer mención al Penique, el establecimiento precursor de la iniciativa, defensor de la cultura de pub y, sobre todo, lugar de parada de una legión de seguidores que comparten gustos con su dueño, Charly Estévez. Curiosamente, el propietario se tomó un día de respiro después de la intensa jornada inaugural, aunque está previsto que desde las 12.00 horas de hoy dé comienzo el ‘Saint Patrick’s Main Event’, con muy pocas cosas reveladas y muchas sorpresas aseguradas. Para abrir boca, los que pasen por la cuesta de la Unión pueden disfrutar del grafiti de la entrada felicitando el día de San Patricio a los viandantes.

Cierre

Hoy será la cuarta y última jornada del San Patricio 2025, que quedará como un nuevo hito en lo que a distribución de cerveza y locales adscritos se refiere. Los 20 conforman el Pub Crawl celebrarán el día del patrón en sí, algo más cansados de lo habitual debido a tres días especialmente intensos en lo que a trabajo y fiesta se refiere.



Nicholas, un escocés habitual en muchos de esos bares, aprecia una tendencia que le encanta en la hostelería y el ocio nocturno de la ciudad. “A algunos familiares les he mandado fotos y les he contado cómo se celebra en A Coruña y no se lo creen”, confiesa. A su lado, Ramón, con muchas noches a sus espaldas, reconoce que los tiempos cambian mucho más rápido de lo que le da tiempo a asimilar: “Las cosas que vemos en documentales o películas hemos sabido organizarlas. Eso no te lo ‘compraba’ nadie hace 20 años.