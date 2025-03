Seamus O’Hara | “El año que viene estaré ahí para celebrar San Patricio en A Coruña”

La marea verde que recorrerá A Coruña entre el viernes y el lunes tiene mucho que ver con el matrimonio que hace casi una década, en 2017, sellaron Estrella Galicia y Carlow Brewing Company, empresa encargada de la producción de las diferentes variantes de O’Haras. La cerveza artesanal irlandesa será la gran protagonista de la ruta Pub Crawl, a la que se han adscrito este año más de una veintena de locales en A Coruña y para la que han diseñado una programación individual y específica basada en la cultura de la isla esmeralda. Para Seamus O’Hara, su CEO es todo un motivo de orgullo.

¿Cómo sienta ser la cerveza preferida por los coruñeses para celebrar San Patricio?

Realmente bien, hemos conseguido muchos progresos en el último año y ya nos hemos asentado definitivamente en A Coruña. Así que es algo tremendamente emocionante, por lo que lamento y pido disculpas por no ser parte de todo este fin de semana. Definitivamente, el año que viene tendrá que ser.

Estaré en San Patricio. A Coruña es nuestro principal mercado de España, junto a Barcelona o Madrid.



Es una promesa para el próximo San Patricio?

¡Claro! Eso si me llaman. .

¿Cuál es la respuesta que reciben de su presencia en la ciudad?

Muy positiva por parte de la gente que la prueba por primera vez. Creo que tiene que ver con que es un estilo menos conocido ahí y para muchos de los que se acercan supone una experiencia de primera vez. El sabor de las cervezas O’Haras gusta, también porque son fáciles de beber, a pesar de que es oscura y menos pesada que otras opciones. Tiene muchos matices y cualidades muy positivos y satisfactorios, como una malta realmente buena. Una cosa que es importante remarcar también es que Estrella Galicia está haciendo un trabajo muy importante para mostrar O’Haras y hacer de eso una experiencia, algo muy importante cuando se habla de una cerveza stout. Y también se encargan de que toda la parte técnica se haga correctamente.

Durante los dos últimos años se ha conectado en directo con A Coruña para realizar un brindis con cientos de clientes, ¿qué sintió a ver su logotipo en esos gorros?

Es algo que a veces se hace difícil de creer, sobre porque todo no he estado ahí físicamente y no he sido parte de la experiencia. Por eso digo que estaré el año que viene ahí. Todo ese reconocimiento y apoyo de nuestros amigos de A Coruña, de Hijos de Rivera con el apoyo a la marca, es increíble para una empresa artesanal local, pero también conlleva un trabajo muy duro en ocasiones. La imagen que vi a través de Zoom de la gente realmente disfrutando de una O’Haras, haciendo ruido a través de la llamada, fue increíble en esos dos minutos de sinergia.

¿Qué parte de culpa en esta penetración tiene Estrella Galicia?

Es tremendamente importante, porque no dejamos de ser una cerveza artesanal, pequeña todavía, que intenta enseñarse al mundo de la cerveza y al negocio. Estrella Galicia es ya una marca reconocida y valorada en este contexto de la cultura cerveza, con fuertes raíces. Compartimos esa filosofía y nos ha ayudado muchísimo en el contexto internacional. Es una buena sinergia, porque nosotros también importamos de Estrella Galicia un concepto de bebida, cultura y comida españoles que son muy demandados en el mercado irlandés.

¿Cuál es el volumen de trabajo de una fábrica de cerveza irlandesa de cara a San Patricio?

Todo el trabajo está hecho ya, afortunadamente. Hemos estado suministrando cerveza desde Navidad solamente para San Patricio. En España, puede que el 40 por ciento de las ventas de todo el año se centran solamente en el día de San Patricio.

¿Cuál es su concejo para los coruñeses que vayan a celebrar San Patricio?

No voy a hablar del plan perfecto, porque luego puede ir mal, pero, disfrutar la comida, la bebida, cantar y la camaradería y la cultura son fundamentales.