El restaurante de A Coruña con tiffosi que ya es el 'Mejor del Norte de España'

La historia de Sicilia in Bocca no conoce otra cosa que el éxito desde su apertura en A Coruña en agosto de 2022. Menos de un año después de su llegada a Juana de Vega una de sus pizzas, Regno della due Sicilia, fue considerada la segunda mejor a nivel nacional y, por ende, la reina de Galicia. Durante esta semana ha añadido a su palmarés un reconocimiento que toca especialmente la fibra de sus propietarios, y no solamente por tratarse de una mezcla entre lo popular y lo profesional, sino también por la especial dedicatoria que subyace. La plataforma Just Eat lo ha nombrado ‘Mejor restaurante de la zona Norte’ de España, lo que significa que tanto los clientes como los responsables de la empresa muestran su especial devoción por Sicilia in Bocca. La encargada de recoger el galardón, la propietaria Isabel Blanco, calificó de “agridulce” la sensación por el momento que atraviesa la familia del local. “Es también un reconocimiento a la labor de los riders, de los motoristas. El premio queremos dedicárselo a él en nombre de todo el equipo, me salió así, el corazón”, dice la hostelera, en referencia a un trabajador del local de Santiago fallecido recientemente.



La historia de Sicilia in Bocca puede calificarse de idílica, se mire por donde mire. Es el producto de la aventura empresarial por parte del matriomonio de un palermitano, Domenico Bartolotta, y una ceense, Isabel Blanco. No ha conocido otra cosa que el éxito e incluso desde sus primeros servicios en la calle Rosalía de Castro, donde se granjeó una importante legión de tiffosi, como se conoce en Italia a los aficionados al fútbol. Y sí, el término le va que ni pintado, porque eran legiones los seguidores y devotos que cada semana llegaban desde Vigo y A Coruña. Tal como reconoció en su día la propiedad, eso fue lo que llevó a iniciar la aventura coruñesa: “Queremos buscar la excelencia, con nuestros errores. Tenemos claro que no podemos bajar la calidad y estamos encima para que todo llegue puntual. Ponemos el ojo en detalles que el cliente valora”.



Futuro

Ahora, el equipo al que se le ‘caen’ los premios a cada paso, ha pasado de ser un secreto bien guardado por unos pocos a líder de la fiebre por la pizza napolitana. Y es ahí donde comienza el funambulismo empresarial para el matrimonio directivo. “No es nuestra intención eso de crecer tanto hasta perder la proximidad. Estamos creciendo, pero pensando en que siempre podemos gestionarlo a nivel proximidad. De lo contrario, cuando creces a lo loco o muy rápido, se puede perder esa esencia”, reconoce Blanco acerca de los planes de futuro.



Respecto al momento dulce que vive su propuesta, con la apertura de locales napolitanos y del sur de Italia, Blanco expone: “Cuando llegamos a Santiago fuimos los primeros en tener la pizza napolitana, la italiana genuina, pero después de la pandemia se puso tan de moda como los kebabs o las hamburguesas gourmet”. Sin embargo, como dicen los tiffosi, se puede cambiar de muchas cosas, pero no de ‘equipo’ o ‘squadra’.