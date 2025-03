El Sicilia in Bocca de A Coruña, mejor restaurante del norte de España en los Premios Just Eat 2024

Just Eat, plataforma de reparto a domicilio online de referencia en España, ha celebrado este lunes la X edición de los 'Premios Just Eat', en los que se reconocen la calidad, el esfuerzo y la innovación de los restaurantes y comercios asociados a la plataforma. En esta edición, el Sicilia in Bocca de A Coruña ha sido galadonado como mejor restaurante del norte de España.

Durante la ceremonia, celebrada en la sede de Just Eat en Áncora 40, se ha rendido un homenaje a José Luis Yzuel, Presidente de Hostelería de España, que ha fallecido recientemente. Se premiaron a los mejores restaurantes en 24 categorías, divididas en premios regionales, por tipo de cocina y menciones especiales. Íñigo Barea, Director General de Just Eat en España, destacó: “Es un honor reconocer a los restaurantes y establecimientos mejor valorados por nuestra comunidad. Estos premios reflejan no solo la excelencia culinaria, sino también la pasión y el esfuerzo de todas las personas que lo hacen realidad”.

Novedades y categorías

Como novedad en esta X edición, se han presentado tres nuevas categorías: ‘Mejor restaurante de smash burger’, ‘Mejor restaurante de comida sin gluten’ y ‘Mejor cadena de restauración’, ampliando así el reconocimiento a las nuevas tendencias gastronómicas. Entre los premiados de estas categorías destacan Seventeen Smash Burger & French Tacos, Eh Voilà! Crêpstaurante Casual y Tierra Burrito respectivamente.

Además, por segundo año consecutivo, se ha otorgado el premio al ‘Restaurante mejor valorado por nuestros repartidores’, un reconocimiento muy especial a los establecimientos que ofrecen una excelente experiencia tanto para los clientes como para los riders. Esta vez ha sido una repartidora, Deinis Mileidy Pérez Coronel, quien ha entregado el premio en nombre de sus compañeros, y ha recaído en Tennessee BBQ.

Los establecimientos galardonados no solo reciben un reconocimiento, sino que también obtienen una mayor presencia dentro de la plataforma gracias a diversas iniciativas que se desarrollan a lo largo del año. Además, tendrán acceso a cupones de descuento para fidelizar a sus clientes y ampliar su alcance en redes sociales, junto con una pegatina distintiva y un paquete de material digital diseñado para potenciar su visibilidad online. Además del trofeo y los beneficios adheridos al premio, como novedad del año, los ganadores han obtenido una litografía edición limitada y numerada del artista plástico Asis Percales.

Como parte del compromiso de Just Eat con la sostenibilidad, los premiados también participarán en una evaluación para analizar el impacto ambiental de sus menús, entre otros incentivos exclusivos.

Listado completo de galardonados

Mejores restaurantes según ubicación geográfica

Mejor restaurante de Cataluña: Don Kilo (Barcelona).

Mejor restaurante de Levante y Baleares: Pizzería Mano a Mano (Murcia).

Mejor restaurante de Islas Canarias: Restaurante Chino Taiwan (Las Palmas).

Mejor restaurante de la zona Centro: L’Antica Pizzeria da Michele (Madrid).

Mejor restaurante de la zona Norte: Sicilia in Bocca (Coruña).

Mejor restaurante de la zona Sur: Bocatería Los Delfines (Málaga).

Mejores restaurantes según tipo de cocina

Mejor hamburguesería: Cesar’s Burger (Madrid).

Mejor smashburger: Seventeen Smash Burger & French Tacos (Valencia).

Mejor restaurante asiático: Boko (Barcelona).

Mejor restaurante de comida española: Restaurante Cuatrolunas 2.0 (Ourense).

Mejor restaurante de poke: Ho'oponopono Poke (Santander).

Mejor restaurante indio: Taj Mahal Sevilla (Sevilla).

Mejor restaurante italiano: Coppola Non Stop Kitchen (Bilbao).

Mejor restaurante vegetariano: La Sella (Cartagena).

Menciones especiales