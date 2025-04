El barrio de A Coruña que no se enteró del apagón

Podría encabezarse el relato de cómo vivieron los barrios de A Coruña el gran apagón nacional como si del comienzo de un cómic de Astérix y Obélix se tratase: “Toda España está afectada por un gran apagón... ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles coruñeses resiste, todavía como siempre, a los contratiempos”. El lugar en cuestión sería Feáns y cómo de manera totalmente tradicional pudo sobrevivir a lo que para otras zonas de todo el mapa municipal resultó en muchos sentidos traumático. La explicación pasa por los usos y hábitos de buena parte de unos habitantes que se refieren al del extrarradio como el “último pueblo de A Coruña”.



Según José Ramón Cernadas, presidente de los vecinos, ni la vida personal ni la social se vieron comprometidas por la falta de luz. Incluso pudieron disfrutar de un concierto y cocinar para los hijos que viven en el centro y no tenían cómo abastecerse o simplemente preparar la cena. “La verdad es que no afectó demasiado y por la tarde todo el mundo acudió al ensayo de la coral”, dice. “Casi todo el pueblo tiene otra alternativa para cocinar, como gas o leña, así que no tenemos problemas de energía, como sí tienen por ejemplo los hijos”, añade. “Muchas veces aparecen por casa para la cena, pues siempre hay huevos, patatas o lechugas. Su refugio lo tienen asegurado y nuestro mensaje es: cuidemos los pueblos, pues son patrimonio de todos, Feáns es el último pueblo de A Coruña”, finaliza. Mientras, en el resto de barrios sólo se relata ‘normalidad’ y paciencia, también de forma ejemplar.