La mejor pizza de Galicia se prepara en A Coruña

A la amalgama de reclamos culinarios, turísticos, de ocio y negocios de la ciudad se suma desde esta semana el hecho de tener la mejor pizza de Galicia y la segunda mejor de España. Así lo reconoció esta semana el Salón Gourmets de Madrid, en un campeonato con 140 contendientes y en el que Sicilia in Bocca alzó la bandera del sur de Italia por un lado, pero también el de A Coruña, donde se asentó el pasado mes de agosto.



La propuesta ‘Regno della due Sicilia’ conquistó al jurado en casi todas las candidaturas posibles: en una cuestión objetiva y medible como en la propuesta de la circunferencia más larga y a través del paladar en la categoría de pizza clásica. Se trata de una pizza blanca a base de mozzarella, tomate cherry amarillo, stracciatella de búfala, prosciutto crudo de Parma, polvo de café y miel.



Detrás de la denominación se encuentran los creadores de la propuesta. En plural, porque además de Sicilia in Bocca también participó en el largo proceso de investigación, elaboración y fermentación el Rincón Siciliano de Milladoiro, cuyo pizzaiolo, Salvatore Palazzolo, trabajó anteriormente en Sicilia in Bocca. Para el creador de la creciente franquicia original, Domenico Bartolotta, la satisfacción es doble, pues el otro pizzero al mando fue su hijo Iván. “Es un orgullo y una emoción que me ha costado horas de sueño”, confiesa. “Estoy también feliz por mi chico, porque sé que han sido muchos sacrificios y cuántas horas de trabajo hay detrás de esto”, añade.



Laboratorio

Y es que Sicilia in Bocca es en ocasiones un auténtico laboratorio de pruebas. Un espacio de alta cocina a precios populares. Y es ahí donde Bartolotta encuentra buena parte de la explicación de su éxito. “Por un lado está la humildad en la forma de trabajar, pero también el estudio de la masa y la harina, el estar siempre al día con la investigación; es algo a lo que dedicamos muchísimo tiempo”, explica el hostelero. “Durante el mes previo a las competiciones nuestro trabajo fue probar, probar y probar diferentes opciones, y no dimos con nuestra preferida hasta la semana previa”, agrega.



El propietario de los restaurantes de Santiago y A Coruña habla de competiciones porque en 24 horas viajó entre Madrid y Parma para participar también en el campeonato del mundo, lo que hizo especialmente complicado el proceso de elaboración. “Aün no conocemos el resultado, pero la masa no tuvo el tiempo suficiente para fermentar entre un sitio y otro”, lamenta.



La mejor pizza de Galicia y la segunda mejor de España está a disposición de los clientes en el local de A Coruña, a un precio de 20 euros. No será la única novedad, pues a partir de la semana que viene habrá una reinvención de la carta. Además, habrá un segundo Sicilia in Bocca en Arty, el espacio de ocio del Bulevar del Papagayo.