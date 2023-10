Reportaje | Las Marzoa: de tal palo tal tortilla en O Castrillón

Existen pocos elementos que generen tanto debate y alternativas con una fórmula y composición tan básicas como la tortilla de patatas. Ni siquiera los más puristas aceptan agregados al huevo, patata y aceite y consideran la inclusión de la cebolla como un sacrilegio. Sin embargo, y a pesar de ser una receta prácticamente cerrada, puede decirse que existen tantas variedades como sartenes y pulsos diferentes a la hora de prepararla. Lo que parece seguro es que, según se ha podido demostrar en O Castrillón, existe un cierto componente genético o una manera de hacerla objetivablemente buena.

Fama

Si por algo son conocidas en el barrio las Marzoa es por un producto que empieza a llenar las estanterías de su lugar referencia: el Bar Dori. Dorinda, la madre, da nombre al establecimiento desde que lo abrió hace siete años. Suyas fueron tres medallas de plata y bronce en el tradicional concurso de tortillas de las fiestas. Sin embargo, desde hace exactamente un mes en la estantería cuelga una virandeira de olería de Buño y una metafórica corona, gracias al triunfo de su hija Noelia frente a 51 rivales en la edición de este año 2023.



El triunfo de la pequeña de las Marzoa le ha dado una nueva vida al bar, ya de por sí conocido en el número 205 de la avenida de la Concordia. De hecho, clientes menos habituales asoman la cabeza y llegan con las ideas muy claras. “Vienen pidiendo la tortilla de la niña”, asegura la madre, que curiosamente fue la encargada de los últimos consejos antes de que Noelia presentase su producto. “Yo no me celo, que es mi hija; de hecho, le di la vuelta yo, porque ella normalmente no es capaz”, añade Dori.



La hostelera, que trabaja codo con codo en el bar junto a su hija, no elude la parte de mérito que tiene en las de por sí innatas virtudes de la campeona del barrio. “Lleva un año en el bar y desde pequeña ha estado siempre conmigo”, recuerda. “A ella lo que le gusta es la tortilla y el arroz, no cocina otra cosa; de hecho, cuando sale por ahí prueba las tortillas y me dice las que le gustan y las que no, tiene muy buen paladar”, prosigue.



Madre e hija nunca se han enfrentado en un campeonato y 2024 puede ser la edición con el duelo estrella de O Castrillón. Dorinda se muestra confiada, a pesar del talento de la joven. “Le enseñé yo a hacerlas y no cambia prácticamente nada, así que es también un poco victoria mía”, finaliza.



De momento, y aunque afirma que el secreto no es más que el cariño y el buen producto, la tortilla reina de 2023 en el barrio de O Castrillón se vende a 2,50 euros la tapa y se ofrece también entera, solo bajo encargo previo, para llevar a casa.