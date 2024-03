"Que le reclamen a Inés Rey": los trabajadores de la limpieza de A Coruña responden a los barrios

La limpieza y el mantenimiento de las calles han escalado entre las preocupaciones vecinales hasta el punto de convertirse en uno de los cuatro ejes que vertebran el movimiento unitario de varias asociaciones: casi una veintena de ellas quieren una reunión cara a cara con Inés Rey para tratar ese punto de manera transversal y grupal. También en la agenda municipal planea desde hace meses la sombra de la huelga, el tira y afloja con la contratación y los sindicatos y, sobre todo, una creciente aglomeración de basura de todo tipo en los contenedores que deja estampas de lo más desagradable. Desde varios estamentos se ha sugerido, o algo más que sugerir, la posibilidad de que la situación se deba a una huelga encubierta por parte de los trabajadores, una suposición que enerva especialmente al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza. “Estoy harto: no hay ningún tipo de huelga encubierta y es algo que nos cansamos de decir y denunciar ante el Ayuntamiento y la Fiscalía”, dice Alfonso Seijo. “Hemos presentado una ampliación de la demanda, porque faltan servicios por cubrir. La gente lo que tiene que hacer es informarse un poquito mejor”, añade.



Y es que en plena discrepancia sobre el quién, el cómo y el por qué debe limpiar los barrios acumulan cada vez más basura, una situación que desespera a muchos e incluso obliga a la creación de campañas y patrullas vecinales. Seijo lanza un mensaje a los vecinos de toda la ciudad y los pone con la mirada puesta en María Pita. “Que le reclamen a Inés Rey y que el Ayuntamiento mire a quién le paga porque le realice un servicio. Estamos pagando un impuesto y luego resulta que se llama al 010 y no se recogen los colchones, por ejemplo, porque no hay personal”, subraya. “La Sagrada Familia, Labañou o Monte Alto tienen el mismo derecho que todos, no solamente la zona centro”, prosigue el portavoz del sindicato.



Sin salir a la calle

Según apunta el Sindicato de los Trabajadores de la Limpieza el problema no es de medios materiales, sino humanos, y afecta a todos y cada uno de los puntos que debe tratar: “El camión de la chatarra lleva diez días sin salir. Respecto a los muebles, que hay dos, uno de ellos lleva un mes sin ponerse en marcha. Hemos presentado una demanda porque faltan servicios: hace cuatro noches se quedó sin salir ningún camión destinado a los muebles. Quien tiene que mirar esto es la que paga, que es la señora Inés Rey”.



Por otra parte, Seijo también pone el punto de mira sobre quienes acusan a los trabajadores de absentismo. “Se llama convivencia familiar”, recuerda.