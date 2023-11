Convierten la Sagrada Familia de A Coruña en un "vertedero" de muebles viejos

Ver las calles del barrio convertidas en un gran trastero ha colmado la paciencia de los vecinos de la Sagrada Familia, hartos de que los voluminosos o muebles viejos que ya nadie quiere, formen parte del paisaje habitual en cada esquina. La asociación de residentes ha dicho basta y ha puesto en marcha una campaña bajo el lema ‘Sabemos quién eres y te vamos a denunciar’, después de haber realizado una vigilancia intensiva en las últimas semanas.

Es posible encontrar muebles en las esquinas más insospechadas



Las sospechas iniciales se han cumplido y apuntan a las empresas especializadas en la recogida de mobiliario antiguo, así como en grupos de “desalojo de viviendas”, como se refiere su presidente, Juan Rodríguez. “Nos llenan el barrio de mierda y estamos hartos, así que lo que pedimos es que cualquier vecino que detecte a una de estas furgonetas se nos notifique de forma inmediata para proceder a la denuncia”, afirma. “Nos están llenando los contenedores de colchones, muebles viejos y todo aquello que algunos no quieren en sus casas”, añade.

Lo que muchos no quieren en su casa acaba en las calles



No es la Sagrada Familia el primer ni el único barrio que hace de la presencia de voluminosos uno de sus motivos de queja, pero sí en dar la vuelta al proceso y perseguir a los culpables en lugar de quedarse en la celeridad, o falta de ella, por parte del 010. No obstante, desde la asociación vecinal también aseguran haber puesto los hechos en conocimiento del Gobierno municipal: “Nos dicen que van a tomar medidas, pero mientras el barrio parece un vertedero. Lo que no queremos, y por eso iniciamos la campaña, es que estos personajes paren las furgonetas de madrugada y tiren lo que les dé la gana donde les plazca”.



Está previsto que en los próximos días la asociación vecinal comience a empapelar las calles de la Sagrada Familia con carteles y la frase “sabemos quién eres y te vamos a denunciar”, en un intento de involucrar a la comunidad en el proceso de limpieza de una zona a la que precisamente la actual directiva busca limpiar de prejuicios y perjuicios.