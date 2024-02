El problema en el servicio de basuras en A Coruña se prolongará en los próximos días. Fuentes internas señalan que se ha votado en asamblea llevar a cabo “medidas de presión social” para forzar a la concesionaria, PreZero a cumplir los pliegos de condiciones. Esto presión pasaría por cumplir las condiciones de trabajo al milímetro con la intención de producir nuevos retrasos en el procedimiento. Por ejemplo, respetando el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora o asegurándose de que nadie asumirá tareas que no lo competan.



El problema que se encuentra ahora sobre la mesa es la falta de personal que, según el sindicato STL, existe a día de hoy. Para paliarlo, Prezero pretende cambiar el sistema de relevos del turno de la mañana de seis días de trabajo y tres de descanso a seis de trabajo y uno de descanso. STL no está de acuerdo, y teme que ese mismo sistema se implante más tarde o más temprano al turno de noche.



Además, el comité de empresa se queja de que los trabajadores reciben presiones de los mandos para realizar tareas que no les competen bajo la amenaza de sanciones. El secretario general de STL, Miguel Ángel Sánchez Fuentes, compareció en la asamblea para llamar al orden después de que el turno de mañana votara a favor de la “presión social” y varios acabaron obedeciendo a los jefes. En presencia de Sánchez, se cerraron filas.



Concesión anulada

La alcaldesa, Inés Rey, ha reconocido que existe un problema en la recogida de basura. En cuanto a si se trata de una huelga encubierta, Rey contestó: “No voy a entrar en ningún tipo de provocación. Nosotros exigimos que se cumpla el contrato y no me tembló la mano cuando tuve que tomar decisiones y sigo en la misma tónica: no me va a temblar la mano”. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la actual concesión es irregular, después de que haya sido anulada en los juzgados.



En efecto: el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) pronunció una sentencia en firme que señalaba que se entregó la concesión de forma indebida. El Ayuntamiento tendrá que licitarla de nuevo y es probable que esta situación haya repercutido en actual situación de la concesionaria.