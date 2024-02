STL denuncia que la recogida de basura ha empeorado en A Coruña tras anularse la concesión

Los problemas en la recogida de basura son habituales en A Coruña, donde es una visión típica encontrar contenedores desbordados o incluso la basura amontonada junto a ellos. Hay que señalar que la concesión de recogida de la basura, que gestiona PreZero, se encuentra en situación irregular después de que una sentencia firme del TSXG la anulara recientemente. El sindicato STL denunció que desde entonces, el servicio ha empeorado.



Alfonso Seijo, presidente del comité de empresa, asegura que los incumplimientos ya venían de antes, pero que han empeorado al conocerse la sentencia judicial, puesto que PreZero se estaría desentendiendo. Conviene recordar que STL, sindicato mayoritario en la empresa, así como en la concesionaria de limpieza viaria, había convocado una huelga que se detuvo in extremis, poco antes de Navidad, después de que la empresa y el comité llegaron a un acuerdo. Ahora Seijo denuncia que se está incumpliendo.



“El acuerdo está incumplido por todos los lados. Por todos y cada uno de ellos”, declaró el representante sindical, que luego matizó sus declaraciones al reconocer que la empresa cumple con los días retribuidos por ley, como habían demandado en la mesa de negociaciones. El problema, según Seijo, es que esto requiere más trabajadores, y la empresa no los ha contratado. “No hay personal. La maquinaria no está en condiciones de trabajar, da problemas y consideramos amenazas las notas de régimen interno que nos manda la empresa”.



Prioridades

En opinión del delegado de STL, al no tener ya la concesión, PreZero no puede ser sancionado por sus incumplimientos. “No contratan personal y no cumplen con ninguno de los servicios”, denuncia el portavoz de los trabajadores, que aclara que existe un orden de prioridad que sigue la empresa. Según sus cálculos se precisa entre cinco y siete peones al mes.



La anterior concesionaria, Cespa, mantenía dos empleados a mayores para asegurarse de cubrir cualquier incidencia, pero PreZero no adopta esa precaución. “El modus operandi es el mismo del año pasado: el primer servicio que se sacrifica es el de recogida, luego el segundo camión de muebles (hay dos), después la basura orgánica soterrada”. Según Seijo, lo hacen “un día si o un día no”. El motivo sería que son contenedores grandes, de más capacidad, y que es difícil ver cuándo rebosan, de manera que e posible mantenerlos más tiempo sin recoger.



Cuando escasea aún más el personal, entonces le toca el turno a la carga lateral. Es decir, el cartón, donde de ordinario se realizan turnos incluso de día, puesto que se trata de un desperdicio que ocupa mucho espacio. “Por eso está A Coruña como está”:, señala Seijo, en referencia a incidencias como la de Médico Rodríguez la semana pasada, donde los embalajes llegaron a desbordar un contenedor subterráneo y obstaculizar el paso de la acera.



Denuncia ante FIscalía

Por el momento, se mantiene el diálogo con la empresa. “No estamos en conflicto y no tenemos intención de ir a la huelga”, aclara Seijo, aunque señala que STL ha denunciado ante la Fiscalía a PreZero por incumplimiento de los pliegos de condiciones de la licitación.



Es en este marco donde se sitúan acciones como los vecinos de la Sagrada Familia, que han formado una patrulla vecinal en dos ocasiones para denunciar a los que dejan muebles u otros enseres voluminosos en la calle. STL afirma que esto no ocurriría si la concesionaria cumpliera con sus obligaciones. El Ayuntamiento ya está inmerso en la elaboración de un pliego de condiciones para una nueva licitación pero, de momento, la problemática persiste.