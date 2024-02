La basura sin recoger está generando molestias en la ciudad, sobre todo en negocios como en el ultramarinos Gabriela, en el cruce de la calle de Juan Flórez con Pozo, donde la montaña de desperdicios acumulada ya mide dos metros de alto. La dueña del negocio, Gabriela Esmorís, asegura que ha llamado varias veces a la Concejalía de Medio Ambiente. "Me dicen que haga lo que considera oportuno".

Para Esmorís el problema se remonta al once de octubre cuando, debido a unas obras, se acercó un contenedor a su puerta. La afectada creía que se trataría de una medida temporal, pero no fue así. "Con la huelga que hay, la basura me llega casi a la puerta", denuncia, al tiempo que afirma que los técnicos de Sanidade que han visitado el lugar confirman que no se guarda la distancia preceptiva entre la puerta de un negocio de alimentación y el contenedor.

"Me puede entrar toda la bichería. Está a tres metros veinte", critica la empresaria, que insiste en que hoy volvió a llamar a Medio Ambiente y recibió la misma respuesta. Mientras tanto, los problemas con los desperdicios acumulados se extienden por toda la ciudad. El sindicato mayoritario, STL, niega que exista un conflicto con la empresa, a la que ha acusado en reiteradas ocasiones de incumplir los pliegos de condiciones.

Interrogada al respecto, la alcaldesa, Inés Rey, aseguró que "lo que hacemos es garantizar que se preste un servicio público". Lo hacen exigiendo a la concesionaria, PreZero, que se cumpla con las cláusulas de la concesión del servicio. Sin embargo, reconoce que existe un problema, ya sea responsabilidad de STL o de PreZero: "Me consta a mi y a todos. No hay mas que salir a la calle y ver que hay puntos donde no se recoge y por ello exigimos a la empresa que cumpla".

En cuanto a si el problema podría consistir en una huelga encubierta Rey contestó: "No voy a entrar en ningún tipo de provocación. nosotros exigimos que se cumpla el contrato y no me tembló la mano cuando tuve que tomar decisiones y sigo en la misma tónica: no me va a temblar la mano".