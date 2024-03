Los trabajadores denuncian a la Fiscalía incumplimientos en la recogida de la basura en A Coruña

Aunque ya no se encuentre en primera línea del debate municipal, la situación en el servicio de recogida de basuras en A Coruña no se ha normalizado. Los ciudadanos todavía pueden descubrir en cualquier rincón voluminosos abandonados junto a los cubos o grandes montones de cartón sin recoger. El sindicato STL, mayoritario en el sector, asegura que el motivo es que la concesionaria, PreZero, incumple su contrato, de manera que han presentado una denuncia contra la Fiscalía por este motivo.



Alfonso Seijo, presidente del comité de empresa, acompañado de otros delegados, acudió ayer a la sede de la Fábrica de Tabacos, donde resumió la situación: “Es una ampliación de la que ya pusimos el 14 de febrero”. Se trata de los mismos incumplimientos en cuanto a personal. “No salen los camiones porque no contratan personal”, sentencia.



Donde, según Seijo, PreZero reduce el personal es en la recogida de voluminosos. Cuando, en un momento dado, les hacen falta manos en la recogida de residuos habitual, los distraen de este servicio. “¿Falta gente? No saca la chatarra ¿Falta más gente? No saco un camión de muebles ¿Falta más gente? No saco la grúa orgánica”, explica el portavoz sindical.



Rechazó todas las acusaciones emitidas desde la Corporación municipal, que tachan a STL de “chantajista”. La reputación de este sindicato, de carácter local, y conocido por las frecuentes huelgas, ha sufrido mucho en el último año tras la detención de su secretario general, Miguel Ángel Sánchez Fuentes, como sospechoso de ofrecer puestos en la concesionaria a cambio de una comisión.



Por supuesto, STL niega ningún que genere problemas para retomar el control de la contratación. “No hay conflicto ni huelga encubierta como se nos sigue acusando –rechazó Seijo–En el turno de anoche faltaron siete trabajadores, en la anterior seis, en la anterior, otros seis. Los camiones no se conducen solos”.