STL pide una nueva reunión con el Ayuntamiento para denunciar incumplimientos

El sindicato STL ha solicitado una nueva reunión con la concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, para denunciar los “incumplimientos” por parte de la concesionaria Prezero. Así lo manifiestan en un nuevo comunicado, en el que el comité de empresa expone su deseo de “presentar físicamente toda la documentación que ya se les ha enviado con anterioridad por correo donde se justifican algunos de los grandes incumplimientos por parte de la concesionaria Prezero”.



Alfonso Seijo, miembro del comité, explica que esta es una nueva petición “de tantas otras” de las que no recibieron respuesta por parte del Ayuntamiento. Desde octubre, “todos los días mandamos correos en los que informamos de los servicios de recogida de residuos que no salen”, sostiene, a la vez que relata que ayer, sin ir más lejos, el servicio no llegó al polígono de Pocomaco. “Esto provoca que se acumulen los residuos y de ahí nuestra denuncia de que necesitamos un refuerzo”, señala.



Seijo, que aclara que la solicitud de reunión es para exponer los incumplimientos de la empresa “antes de que nos tachen de que hay una huelga encubierta”, asegura que “seguiremos haciendo el trabajo diario de informar sobre los servicios, algo que tendría que hacerse desde la Alcaldía”.



En el servicio de limpieza viaria, hace unos días STL alertó de la falta de personal en el turno de tarde. Lo hizo a través de un comunicado en el que recuerda que “en múltiples ocasiones hemos puesto en conocimiento público que la empresa no está cumpliendo con el pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato del servicio”. Esta advertencia nace a raíz de una solicitud de la empresa, en la que se piden “trabajadores para el turno de tarde por requerimiento de un plan de choque piloto”.