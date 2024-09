El BNG de A Coruña se niega a negociar los presupuestos

El BNG anunció que no negociará los presupuestos de 2025 si antes el Gobierno de Inés Rey cumple con los acuerdos previos. El Bloque se reunió con el PSOE hoy, pero se trataba de una mera formalidad: el acuerdo de investidura estipula que las negociaciones presupuestarias deben comenzar en septiembre.



El objetivo es que las nuevas cuentas puedan entran en vigor en tiempo y forma, y no bien entrado el año, como ha ocurrido en varias ocasiones desde que hay gobiernos en minoría. Pero en el acuerdo figura también que el PSOE debe presentar un borrador en septiembre, y no lo ha hecho. Ha habido cierto movimiento de papeles de un despacho a otro, pero no un borrador.



No es la primera vez que ocurre. La negociación el año pasado también se ralentizó porque el PSOE prefería incluir las sugerencias del BNG en el documento, en vez de que los nacionalistas supervisaran las cuentas. Pero en esta ocasión, el BNG también quiere que se le certifique el grado de ejecución de los presupuestos de este año, algo que el PSOE tampoco ha hecho.



Así las cosas, José Manuel Lage, el portavoz municipal y concejal de Economía, que encabeza las negociaciones, se limitó a declarar que “imos traballar para que A Coruña teña un orzamento que sexa tan ambicioso como foi o do 2024”. En cuanto a los compromisos de 2024, asegura que seguirán trabajando “coa maior dedicación” para hacerlos efectivos.

“Remarco que foi unha negociación formal porque a negociación non se iniciou. Só nos comentaron as grandes líneas dos vindeiros orzamentos”, explicó el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera. En particular, el BNG le interesa el estado de las propuestas que ellos introdujeron. Para el BNG, el requisito para negociar es cumplir lo que estaba ya acordado. En algunos aspectos hay avances, pero en otros, los compromisos todavía están sin cumplir.



Por su parte, Miguel Lorenzo, portavoz del PP, criticó la falta de diálogo de Inés Rey, que no les ha invitado a la mesa, y también por la falta de ejecución. Estima que ha dejado sin ejecutar más de 225 millones de euros en los barrios.: “Hacer los deberes es ejecutar lo que se aprueba”.