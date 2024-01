El PP y BNG impiden aprobar el presupuesto para 2024 de la empresa municipal Emvsa

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa), celebrado ayer, tenía como objetivo, entre otras cuestiones, subir las tasas del aparcamiento de As Conchiñas y del complejo deportivo de O Castrillón. La propuesta, sin embargo, no salió adelante por el voto en contra del PP y BNG. Los populares consideran que “no es el momento de subir impuestos o tasas municipales en un momento en que muchas familias coruñesas necesitan ayuda para llegar a fin de mes”.



En el caso del parking de As Conchiñas, la formación de Miguel Lorenzo indica que se trata de una zona en la que “hay muchos problemas de aparcamiento y la mayoría de los edificios no cuentan con garaje”. En el caso de O Castrillón, dicen, “la concesionaria de la parte deportiva está prestando el servicio sin contrato desde el paso mes de mayo”.



El órgano rector, presidido por la alcaldesa, Inés Rey, e integrado por concejales del Gobierno local y de la oposición, tampoco logró aprobar sus presupuestos o plan de actuación de la empresa municipal para 2024, también impedido por los populares y los nacionalistas. Este plan “menciona que el Ayuntamiento cubrirá el déficit previsto de BiciCoruña de 725.000 euros, pero el presupuesto municipal solo prevé cubrir unas pérdidas de 100.000 euros”.

Nuevos presupuestos tras las elecciones



Desde el Gobierno local lamentan que el PP pretenda “hacer campaña electoral a cuenta de Emvsa, cuando jamás hubo mayores problemas para aprobar su presupuesto que, además, están en línea con los de los últimos años y que era susceptible de modificaciones posteriores para incluir nuevas propuestas”. Fuentes municipales añaden, además, que “los motivos que esgrimen no tienen ningún fundamento, pues jamás los grupos dificultaron anteriormente la aprobación del presupuesto de Emvsa, siendo la situación la misma”.



El PSOE presentará de nuevo un presupuesto después del 18 de febrero, cuando pasen las elecciones, “con la confianza de que entonces no haya dificultades para poder aprobarlo y facilitar que la empresa pública pueda prestar sus servicios”. Por último, el PP votó en contra de la propuesta de desahuciar a los residentes en tres viviendas de alquiler municipal. PSOE y BNG votaron a favor por lo que se aprobó iniciar este procedimiento.

Desde la formación de Francisco Jorquera explican que “existen un Plan de Acceso ao Hábitat Digno; existen unhas bases para acceder á bolsa de vivenda en aluguer de Emvsa. Fixéronse innumerábeis intentos a través dos servizos sociais de achegar solucións coas persoas que estaban vivindo aí; durante anos. A maior parte das persoas que viven nas vivendas da bolsa de aluguer de Emvsa, cumpren co que fixan as bases de acceso a esa bolsa de vivendas. Non sería xusto para todas esas persoas que sí cumpren, que Emvsa avalase incumprimentos fragrantes desas bases nin tampouco para as persoas que cederon os pisos para este programa”.