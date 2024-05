El BNG se planta: no apoyará el pago de las facturas de las fiestas

El BNG asegura que, durante la redacción de los presupuestos para 2024, el Gobierno local les ocultó la deuda del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) que ronda los 3,6 millones de euros por las fiestas veraniegas de 2023. Las concejalas Mercedes Queixas y Avia Veira comparecieron ayer para recordarle a Inés Rey que gobierna en minoría. Es decir, que necesita sus votos, y que no van a avalar lo que consideran “prácticas irregulares”.



Parte del problema es que el presupuesto del IMCE es demasiado bajo como para afrontar el gasto de las grandes actuaciones que el Ayuntamiento organiza en las fiestas de agosto. Normalmente, esto se soluciona con los cambios presupuestarios llamadas modificados de crédito. Eso es lo que pretendía el teniente de alcaldesa de Fomento y Promoción de la Ciudad, Gonzalo Castro, en el consejo rector del IMCE de la semana pasada.



El PP no aceptó, pero tampoco el BNG. No solo porque, según Veira, no habían sido informados de la situación del IMCE, sino porque el modificado de crédito solo era de 2,55 millones de euros. Es decir, que seguirían abonarse facturas por valor de 1,1 millones de euros, lo que al Bloque le parece un agravio comparativo porque quedarían cientos de facturas sin saldar. Sobre todo, porque Castro no ha explicado la razón de su postura.

Además, a este problema se suma el de las irregularidades en al tramitación: la propuesta no ha ido acompañado del preceptivo informe de Asesoría jurídica, sino de alguien ajeno al Ayuntamiento. Por si fuera poco, el propio interventor emitió dos informes desfavorables, así como el del secretario municipal. En algunos casos, los contratos fueron verbales.



Esta situación ahonda la distancia entre BNG y PSOE, que ya se dejó traslucir en el último pleno, donde el portavoz municipal del Bloque, Francisco Jorquera, invitó a la alcaldesa a depurar responsabilidades por otros asuntos. Además señalan que de abonarse con el presupuesto de este año el IMCE, este se quedaría sin fondos para pagar las fiestas de este verano. Queixas se pregunta cómo es que está anunciando grandes fichajes para las fiestas cuando tiene problemas de fondos.